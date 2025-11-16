پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه از شناسایی و جمعآوری ۳۲ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی رحیمی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از دریافت گزارشهایی درباره نگهداری تعداد زیادی ماینر غیرمجاز، اقدامات اطلاعاتی خود را آغاز و محلهای نگهداری آنها را شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی، بازرسیهای لازم را انجام دادند و در جریان آن ۳۲ دستگاه ماینر فاقد مجوز کشف شد. ارزش این تجهیزات توسط کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ رحیمی همچنین از دستگیری ۱۱ نفر در این رابطه خبر داد که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی تاکید کرد: مبارزه با جرائم اقتصادی، به ویژه در شرایط ناترازی انرژی، از اولویتهای اصلی پلیس شهرستان امیدیه است.