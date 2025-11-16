پخش زنده
وزیر کار بررسی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسط مجلس را اقدام مثبتی خواند و گفت: طبق ارزیابیهای انجام شده، ۴۸ درصد از احکام مربوط به وزارت کار در سال اول اجرای برنامه تحقق پیدا کرده است و جزو ۲ یا ۳ دستگاه اول در اجرای احکام برنامه بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه البته سال اول اجرای برنامه درواقع سال طراحی است، اضافه کرد: به عنوان مثال ما در این سال آئیننامهها را نوشتیم که پایداری صندوقهای بیمه و بازنشستگی اصلاح شود یا ضریب پوشش بیمهای با پلتفرمها افزایش پیدا کند. یعنی در سال اول مقررات این کار نوشته و تعیین شده و پلتفرمهای آن آماده شده است؛ اما اینکه جمعیت از این موضوع استقبال کنند، ۲ یا ۳ سال طول میکشد، بنابراین شاید برخی موارد در سال اول قابل احصاء و جمعبندی نباشد.
میدری ادامه داد: علاوه براین ما امسال بحث بیمه کامیونداران را هم داشتیم که باید در مجلس تصویب میشد. یا پنجره واحد خدمات حمایتی که بیش از ۲۰ سال مجلس و دولت به دنبال آن بودند، امسال طراحی شده است، اما اجرای آن زمانبر است و در سال اول برنامه نمیگنجد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای عملکرد بهتر این وزارتخانه در سال بعد و سالهای بعدتر برنامه هفتم، با توجه به اینکه امسال آئیننامههای بیشتر احکام تدوین و تصویب شده است، گفت: البته باید توجه داشت که برخی از امور مانند فرآیندها در اختیار وزارتخانه است، مثلا ارائه پنجره خدمات حمایتی یا فرآیند توزیع کالابرگ در دست ما است؛ اما اینکه درآمد ارزی کشور چقدر است، در اختیار یک مجموعه شرایط داخلی و بینالمللی است و در هر اقتصادی شرایط بینالمللی بسیار تاثیرگذار است؛ بنابراین اینکه ما بتوانیم ضریب پوشش بیمهای را بالا ببریم، بستگی به شرایطی دارد که در اختیار نه دولت و نه مجلس است؛ اما تلاش ما بر این است که در هر شرایطی شاخصها را محقق کنیم.