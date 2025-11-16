در نشست شوراي آموزش و پرورش استان، از مجموعه کتاب‌های درسی جدید التألیف «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» و بسته فرهنگی «ایرانمون» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در نشست شوراي آموزش و پرورش استان، از مجموعه کتاب‌های درسی جدید التألیف «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» و بسته فرهنگی «ایرانمون» رونمایی شد.

کتاب «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» که در سال تحصیلی پیشِ رو در سه مقطع تحصیلی دوره دوم ابتدایی، دوره اول و دوره دوم متوسطه در کلیه شاخه‌ های آموزشی تألیف و منتشر شده است، به روایت جنگ ۱۲ روزه و تبیین حماسه‌ ها و افتخارات ملت سترگ ایران در شکست مقتدرانه رژیم اشغالگر قدس می‌پردازد. این اثر فرهنگی، به عنوان سندی ماندگار از ایستادگی و پیروزی ملت ایران، در راستای انتقال مفاهیم عمیق دفاع از میهن و ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری در میان نسل نوجوان و جوان کشور از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است.

معاون سیاسی استاندار در این جلسه با بیان اینکه خراسان شمالی یک و یک دهم درصد جمعیت و یک و هفت دهم درصد مساحت کشور را دارد، گفت: بزرگ‌ ترین سرمایه استان ما نیروی انسانی، نخبگان، مفاخر و ورزشکارانمان هستند.

طاهر رستمی افزود: قدردانی از این سرمایه‌ها وظیفه ماست و همین سرمایه انسانی، پایه توسعه عدالت آموزشی و فرهنگی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت بسیار خوب کتاب های "از ایرانمان دفاع می‌کنیم" معرفی شده توسط وزارت آموزش و پرورش در خصوص روایت جنگ ۱۲ روزه گفت: همه دستگاه ها ظرفیت خود را برای تبیین ارزش های دفاع مقدس ۱۲ روزه در آموزش و پرورش به کارگیرند.

وی همچنین به لزوم پوشش دانش آموزان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی و نیز انسداد مبادی بی سوادی نهضت سواد آموزی تاکید کرد.

سید محمد پاکمهر نماینده مردم شهرستان های بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه، سملقان و رازوجرگلان در مجلس شورای اسلامی هم بر بررسی وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: میانگین شاخص‌ ها و معدل امتحانات نهایی آموزش و پرورش خراسان شمالی از میانگین کشور بالاتر است و این نشان‌ دهنده تلاش و توانمندی نیروهای آموزشی و پرورشی استان است.

هادی قوامی نماینده مردم شهرستان های اسفراین و بام و صفی‌آباد هم گفت: آموزش و پرورش شاخص مهم توسعه است و بدون برنامه‌ریزی دقیق، کشور در مسیر درست قرار نمی‌گیرد. وی همچنین بر لزوم تقویت رشته علوم انسانی تاکید کرد و گفت: علوم انسانی، پایه باورها و رفتار جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با اشاره به مشارکت گسترده دانش‌ آموزان در برنامه‌ های فرهنگی گفت: بیش از ۳ هزار دانش‌ آموز در اجلاسیه شهدای معلم و شهدای دانش‌ آموز شرکت کردند. همچنین شاهد حضور پررنگ دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان و اعزام ۱۳۰۰ دانش‌آموز دختر به اردوهای راهیان نور بودیم که این حضور، نشانه بیداری نسل جوان و آگاهی آنان از مسئولیت‌ های اجتماعی و هویت ملی است.

علی متقیان با اشاره به موفقیت‌ های علمی دانش‌ آموزان اشاره کرد و گفت: علاوه بر کسب یک مدال المپیادهای علمی بین المللی، ۶ مدال ملی در المپیادهای علمی کشوری نیز توسط دانش‌آموزان استان کسب شد. در کنکور فنی و حرفه ای نیز سه نفر رتبه زیر ۱۰ و ۲۰ نفر رتبه زیر ۱۰۰ کسب کردند. وی افزود: دو مدرسه شهید بهشتی شیروان و شهید بهشتی بجنورد، در مرحله نخست المپیادهای علمی جزو ۱۰ مدرسه برتر کشور قرار گرفتند.