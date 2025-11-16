به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهر ایزدخواست گفت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، برنامه‌ای با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت مهارت‌های بیانی و خلاقیت کودک و نوجوان بین اعضای کتابخانه این شهر برگزار شد.

مریم عباسی افزود: در این برنامه اعضای کتابخانه در قالب گروه‌های چند نفره، کتاب‌هایی را که پیش‌تر مطالعه کرده بودند در مدت زمان کوتاهی به نمایش‌های خلاقانه تبدیل و برای سایر اعضا اجرا کردند.

مسئول کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) شهر ایزدخواست گفت: این مسابقه در ادامه طرح «چهار فصل خواندنی» که ابتکاری از سوی کتابخانه عمومی ایزدخواست بود اجرا شد و در هر فصل سال کتابداران به معرفی کتاب و اجرای برنامه‌های جانبی متنوع برای اعضا می‌پردازند.