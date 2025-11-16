به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کردستان به سبب ویژگی‌های اقلیمی، پوشش گیاهی و جنگلی مناسب، وجود تالاب‌های بین المللی، زیستگاه انواع حیوانات وحشی و قرار گرفتن در میسر کریدور کوچ پرندگان از مناطق شمالی به عرض‌های جنوبی، دارای غنا و جایگاه ویژه‌ای زیست محیطی است.

هم اکنون اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست و گونه‌های گیاهی و جانوری در استان کردستان در حال انجام است.

امروز در بخش خبری صبحدم مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان به تشریح برنامه های مختلف این اداره کل در استان پرداخت.