\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06cc\u0632\u062f\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0635\u062f\u0648\u0642\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0631\u0636\u0627 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u06f6\u06f3\u0633\u0627\u0644\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0645\u0631\u06af \u0645\u063a\u0632\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u0627\u0647\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0639\u0644\u06cc \u062f\u0647\u0642\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u06a9\u0628\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0628\u0648\u0639\u0644\u06cc \u0633\u06cc\u0646\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0634\u062f.