برنامه تیمهای ملی بسکتبال سه به سه ایران در بازیهای همبستگی اسلامی
تیمهای ملی بسکتبال سه به سه بانوان و آقایان، دیدارهای خود در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی را از فردا آغاز می کنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار تیمهای ملی بسکتبال سه به سه بانوان و آقایان در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از دوشنبه ۲۶ آبان آغاز می شود.
کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولیپور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی و پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو زیر نظر محمد سیستانی به سرپرستی مسعود عماری در این رقابتها حاضر شدند.
بانوان ایران در گروه B با تیمهای مصر، قطر و الجزیره و آقایان ایران در گروه B با تیمهای ترکیه، ساحل عاج و قطر همگروه هستند.
برنامه کامل بازیهای تیمهای ملی بسکتبال ۳ به ۳ بانوان و آقایان ایران در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۶ آبان:
بانوان (گروه B)
ایران - مصر ساعت ۱۹:۱۰
آقایان (گروه B)
ایران - ترکیه ساعت ۲۰:۵۰
سهشنبه ۲۷ آبان:
بانوان (گروه B)
ایران - قطر ساعت ۱۹:۱۰
ایران - الجزایر ساعت ۲۱:۱۵
مردان (گروه B)
ایران - ساحل عاج ساعت ۲۰:۰۰
ایران - قطر ساعت ۲۲:۳۰