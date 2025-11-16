پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پیگیر پرداخت مطالبات بهحق پرستاران هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر محمود شبستری در نشستی خبری با موضوع مسائل حوزه پرستاری در مجتمع شهدای سلامت، اظهار کرد: در یک ماه اخیر پیامها و نامههای زیادی با موضوع مطالبات پرستاران داشتیم که در فضای مجازی هم گذاشته شد.
وی ادامه داد: اما بحث اصلی مطالبات از بیمهها است که بیمه سلامت از فروردین و تامین اجتماعی از ۱۰ خرداد امسال پرداختی نداشته است و بیمه سلامت حتی معوقاتی هم از اسفند پارسال دارد، در حالیکه طبق قرارداد باید پرداختی حداکثر ظرف سه ماه باشد و بیمههای سلامت و تامین اجتماعی پس از زمانهای ذکر شده، پرداختی نداشتهاند.
این مسئول تصریح کرد: در مشهد حدود ۷۰ درصد مردم تحت پوشش بیمه سلامت و در تهران، تبریز و اصفهان ۶۰ درصد مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه از مجموع طلب چهار همتی ما از بیمهها، ۷۵ درصد آن (معادل سه همت) از بیمه سلامت و ۲۵ درصد (معادل یک همت) از بیمه تامین اجتماعی بوده است، افزود: این وضعیت در حالی است که این درصدها در تهران، تبریز و اصفهان بالعکس و در آنها بیشترین مطالبات از بیمه تامین اجتماعی است.
دکتر شبستری افزود: مقرر شده بود که ۸۰ همت به وزارت بهداشت و بیمه سلامت برای پرداخت مطالبات پرستاران و دیگر گروهها داده شود که تا این لحظه هیچ پولی در اختیار آنها قرار نگرفته و درپی آن پولی هم به حساب دانشگاه علوم پزشکی مشهد واریز نشده است.
وی با تاکید بر اینکه احتمالاً بیمه سلامت در روزهای آینده اوراق بگیرد و از این طریق مطالبات این دانشگاه را پرداخت کند تا که این پول به حساب پرستاران واریز شود، افزود: پرداختیهای پرستاران تا فروردین ۱۴۰۴ انجام شده است و ما با وجود دریافت نکردن پول از بیمهها، تلاش کردیم تا حد توان پاسخگوی آنها باشیم، حتی این معوقات برای پزشکان هم هست و تنها شامل پرستاران نبوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: ما برای پزشکان متقاضی درخواست وام مرابحه هشت درصدی شش ماهه از بانک ملی کردیم تا این وام در اختیار پزشکان تمام وقت قرار بگیرد، اما جبران آن با دانشگاه است و مشابه این کار را برای پرستاران متقاضی هم انجام دادیم.
او ادامه داد: خبری هم که در این خصوص در رسانه و مبنی بر دریافت وام پرستاران با کارمزد هشت درصد منتشر شده، نادرست است؛ در این خصوص بانک ملی اعلام کرده است که کل مطالبات را میدهیم و یک و نیم درصد آن را بر میداریم و ضمانت آن هم با دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
دکتر شبستری اضافه کرد: اگر در یک ماه آینده، موضوع اوراق بیمه سلامت به نتیجه برسد، مشهد یکی از شهرهایی است که سهم زیادی از آن را دریافت میکند و بخشی از آن هم به بانک کشاورزی بابت معوقات قبلی داده میشود.
وی بیان کرد: هر وجهی که برسد، در میان همه طلبکاران توزیع میشود و تنها پرستاران نیستند و موارد مربوط به نیروهای شرکتی، تجهیزات پزشکی، دارو، غذا و مواد غذایی هم هست و تنها در یک مورد، ما ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد پرسنل شرکتی داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: ما در گذشته نه چندان دور و در حوزههای آموزشی و پژوهشی عملکرد خوبی داشتیم، اما اکنون کسری ۴۰ درصدی داریم و درآمدها تا ۶۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد و ۴۰ درصد دیگر باید از طریق منابع و اعتبارات تخصیصی دولت باشد؛ موضوعی که برای همه مجموعهها است و تنها شامل دانشگاه علوم پزشکی مشهد نبوده و نیست.
وی تاکید کرد: ما تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۳۰ دانشجوی پزشکی میگرفتیم و اکنون به ۴۶۰ نفر رسیده و دو برابر شده است.
این مسئول افزود: یک و نیم همت بدهیهای ما مربوط به آستان قدس رضوی است و از چهار همت طلب بیمهها هم نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات شرکتها بوده است.
دکتر شبستری با اشاره به اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر اخراج و تعدیل پرستاران بیمارستانهای امام رضا (ع) و حضرت قائم (عج) مطرح شده بود که بیان آن به شکل صورت گرفته، صحت ندارد، توضیح داد: این افراد کسانی بودند که ترک شیفت از اتاق عمل، اورژانس، آیسییو، سیسییو و دیگر بخشها داشتند که این اقدام در همه دنیا جرم محسوب میشود و برای ما هم سلامت مردم همواره، خط قرمز محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ۱۴ نفر ترک شیفت کردند، تاکید کرد: باید با متخلفان برخورد شود و در این خصوص مسئولان بخش و بیمارستان هم باید پاسخگو باشند.
این مسئول ادامه داد: ما به دنبال اخراج نیرو نیستیم، اما معتقدیم که باید جلوی این کارهای نادرست که موجب بدتر شدن وضعیت مریض بد حال و نگرانی خانواده و همراهان وی میشود، گرفته شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خبر تعطیلی اتاق عملها را نادرست خواند و گفت: ما در مجموع در همه بیمارستانها حدود ۲۰۰ اتاق عمل داریم که ۱۸ اتاق عمل آن در بیمارستان حضرت قائم (عج) است و این اتاقها همه فعال بوده و هیچ عمل جراحی تعطیل نشده است و برای مواردی هم که پزشک بوده، اما پرستار نبوده است، بهگونهای مدیریت کردیم که عمل جراحی بیمار به تعویق نیفتد.
دکتر شبستری گفت: ما ۹۵۰۰ پرستار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم که ۲۵۰۰ نفر در فضای مجازی و ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر بهصورت حضوری اعتراض میکنند، اما ترک شیفت و اعتصاب معنا و مفهومی در حوزه پزشکی ندارد و در جلسهای که با مسئولان شورای تامین مشهد و با حضور فرماندار و مسئولان انتظامی برگزار شد، رسیدگی فوری به این موضوع مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: در یک سال گذشته ۸۰۰ پرستار شرکتی اضافه شده است تا فشار کار پرستاران کم شود و اضافهکارها هم سه برابر و حقوق هم بهموقع پرداخت شده است، اما برخی به دنبال امتیازات مازاد و طالب چیزهایی مانند حقالعمل پزشکان هستند.