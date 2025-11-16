رئیس بنیاد ملی توسعه گردشگری ایران گفت: صنعت گردشگری، بستری مناسب برای معرفی فرهنگ و تمدن بالنده و پویای کشور و استان‌های مختلف ایران به جهانیان است.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی طالع ماسوله گفت: اساس جذب گردشگر داخلی و خارجی، احترام، برخورد شایسته و استقبال صحیح از اوست و نباید نگاه ما به گردشگر، صرفاً اقتصادی و مبتنی بر جنبه مالی باشد.

وی با تأکید بر استمرار آموزش‌های خدمات پذیرایی در حوزه گردشگری، افزود: در این صنعت، ارتقای استاندارد‌ها و ارائه خدمات بهینه برای رضایت همه سلایق امری ضروری است و در مجموع، آموزش را باید مهم‌ترین اصل راهبردی در مدیریت گردشگری دانست.

رئیس بنیاد ملی توسعه گردشگری ایران گفت: ملتی که تاریخ خود را فراموش کند، در واقع خود را نابود کرده است. همه ما موظف هستیم تاریخ کشورمان را به نسل‌های آینده بیاموزیم و افتخارات ملی را به کودکانمان شناسانده و یادآور شویم.

طالع ماسوله با تاکید بر اینکه نباید تنها به درآمد نفت اتکا داشت؛ زیرا از طریق جذب گردشگر، می‌توان به رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی چند برابر نسبت به درآمد‌های نفتی دست یافت، افزود: فضای بسیار مطلوبی در استان گیلان و شهرستان گردشگرپذیر آستارا فراهم شده است و گردشگری می‌تواند مشکلات مربوط به بخش اشتغال را در صورت هماهنگی و تلاش مستمر همه دست‌اندرکاران این حوزه، برطرف کند.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری به دلیل تأثیر گسترده‌اش در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست، به عنوان یک ابرصنعت جهانی شناخته می‌شود، گفت: افزایش اقامت مسافران در واحد‌های اقامتی، توسعه بوم‌گردی و رشد حضور گردشگران در گیلان و شهرستان آستارا، نتیجه زحمات و کوشش فعالان این عرصه است.

رئیس بنیاد ملی گردشگری ایران، همچنین شهرستان مرزی آستارا را خطه‌ای چهارفصل با مجموعه‌ای کامل از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و مردم‌شناختی دانست و افزود: استعداد‌ها و مواهب طبیعی و تاریخی این شهرستان، ظرفیت جذب گسترده گردشگران داخلی و خارجی را داراست.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای رونق گردشگری در تمام فصول سال در آستارا، حضور بیشتر گردشگران در این شهرستان را عاملی تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال منطقه عنوان کرد.

رئیس بنیاد ملی توسعه گردشگری با بیان اینکه مردمان گیلان و آستارا باید به فرهنگ و تاریخ غنی خود افتخار کنند، گفت: این خطه زیبا و مرزی همواره در تاریخ با فرهنگ، ادب و مهمان‌نوازی مثال‌زدنی شناخته شده و گردشگران همواره خاطرات خوشی از آستارا در ذهن دارند.

طالع ماسوله افزود: اقلیم مستعد آستارا با پیشینه فرهنگی غنی و آثار تاریخی و گردشگری متعدد در هم آمیخته است و لذا برای توسعه روزافزون بخش گردشگری آن، برنامه‌ریزی کامل و مدون ضروری است.

رئیس بنیاد ملی توسعه گردشگری ایران گفت: شهرستان آستارا با برخورداری از سه مرز فعال زمینی، دریایی و ریلی، در کنار کوهستان و جنگل، از شهر‌های منحصر‌به‌فرد استان گیلان و کشور محسوب می‌شود و باید قدردان این نعمات خدادادی بود و از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب و مؤثر بهره گرفت.

طالع ماسوله افزود: نقش روستا‌های هدف گردشگری در توسعه اقتصادی بسیار مهم است و معماری و شیوه زندگی مردم در برخی روستا‌های شهرستان آستارا، از جمله روستای زیبای گیلده، برای گردشگران از دیگر استان‌ها جذابیت فراوانی دارد و باید از این فرصت به عنوان یک صنعت درآمدزا استفاده کرد.

وی با بیان اینکه روستا‌های هدف گردشگری و دارای بافت با ارزش در شهرستان آستارا، گنجینه‌ای بی‌بدیل در صنعت توریسم هستند، گفت: در صورت تامین زیرساخت‌ها و توانمندسازی این روستا‌ها از محل اعتبارات لازم، رشد چشمگیر اقتصادی در منطقه محقق می‌شود؛ چراکه این روستا‌ها از مقاصد مهم گردشگری محسوب شده و هر ساله علاقه‌مندان و مسافران زیادی را به خود جذب می‌کنند.