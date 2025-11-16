وی با بیان اینکه حداکثر کل آب شرب کشور ۸ میلیارد متر مکعب است در صورتی که میزان برداشت آب کشاورزی بسیار افزایش داشته است گفت:متاسفانه برنامه‌ای مدون برای تنظیم مصرف آب با میزان کاهش بارش‌ها نداریم.

لاهیجان زاده اظهار داشت:در موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه باید عزم شما بیشتر از بقیه مسئولان باشد تا آب تصفیه شده فاضلاب تبریز قبل از مصرف در بخش کشاورزی به دریاچه ارومیه برسد تا از فرونشست زمین در سال‌های آینده پیشگیری شود.

ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: همه ما در مورد کم آبی مسئولیت داریم اما کم آبی در نتیجه بارش کم، تغییرات اقلیمی و سایر مشکلات بوده است.

وی افزود: حل مشکل تالاب‌های قوریگل و قره قشلاق و نوع احیای آنها با سایر تالاب‌ها تفاوت دارد اما با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تامین منابع ردیف اعتباری می‌شود برای احیای این دو تالاب اقدامات به نحو احسن انجام داد.

حسن زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه یکی از چالش‌های استان فرونشست دشت هاست گفت: تالاب‌ها نقش کلیدی در آبخوان‌ها دارند که اثر مستقیمی در فرونشست زمین دارند.

وی افزود: تشکیل این ستاد قدمی اثر بخش در جهت مدیریت امور سیستم‌های تالابی استان است که زیست بومی اصلی در تنظیم چرخه آب، کنترل گرد و غبار، گردشگری پایدار و امنیت غذایی است و تامین و تخصیص حق آبه تالاب‌ها یکی از مهمترین رسالت‌های ما است.

غفارزاده مدیرکل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه وضعیت منابع آبی، بارش‌ها و اقلیم در زمینه تالاب‌ها بسیارمهم است گفت: ما در تامین آب شرب مشکل عدیده‌ای داریم و تامین آب تالاب‌ها به ویژه تالاب قوریگل اهمیت ویژه‌ای برای استان دارد.

وی افزود: تخصیص حق آبه از آجی چای برای تامین آب تالاب قوریگل از اقدامات ما در این منطقه است و لوله گذاری برای انتقال آب به تالاب نزدیک ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.