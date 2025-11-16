پخش زنده
دبیر رویداد تا کتاب از برگزاری دومین برنامه «تا کتاب» با رویکرد «کتاب به روایت نویسنده»، در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی شیخ صراف، دبیر رویداد دومین رویداد با کتاب با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: دومین رویداد «تا کتاب» به سراغ نویسندگان میرود و داستان انتشار کتابهایشان را به گوش مخاطبان میرساند. این رویداد، ضمن معرفی، رونمایی و جشن امضای آثارتازه منتشر شده، به بریده خوانی آثار با حضور نویسندگان آن نیز می پردازد.
وی افزود: در دومین رویداد «تا کتاب»، کتابهای «عطر فلفل» اثر محمدعلی جعفری، «روی ماه دی» به نویسندگی سیده مریم گلچمن، «غلامحسین مصاحب» به قلم صادق حجتی، «مسافران» اثر فاطمه بهبودی و «لنگ گرمابه آغامحمدخان قاجار» به نویسندگی مصطفی محمدی از انتشارات سوره مهر با حضور نویسندگان آنها معرفی میشوند.
شیخ صراف اظهار داشت: کتاب «عطر فلفل؛ خودبومنگارهای از سفر به ایالت بلوچستان پاکستان»، تصویری کمتردیدهشده از این کشور ارائه میدهد. «روی ماه دی» داستان مستند زندگی سراسر رنج و فراق مرضیه خلیفه، مادر شهیدان گنجی را به تصویر میکشد. کتاب «غلامحسین مصاحب» چهلودومین اثر از مجموعه «شخصیتهای مانا» است که به مرور زندگی و آثار غلامحسین مصاحب، ریاضیدان و دانشنامهنویس ایرانی میپردازد. «مسافران» از مجموعه خاطرات شفاهی و درباره زندگی شیخ صلاح عسگرپور است که از گروه معاودین بوده است. این کتاب صحنههایی از زندگی معاودین را به تصویر میکشد و از سوی دیگر به روایت سپریکردن ایام اسارت برخی اسرای عراقی در قرارگاه خاتمالانبیا میپردازد. کتاب «لنگ گرمابه آغامحمدخان قاجار» نیز مجموعهای از ۱۳ داستان طنز با درونمایههای اجتماعی است که امروز در این رویداد بازخوانی و معرفی می شود.
وی با اشاره به اینکه حدودا ۱۸۰ عنوان کتاب چاپ اول هر سال در انتشارات سوره مهر داریم تصریح کرد: در این رویداد آنهایی که سفرنامه دوست دارند، آنهایی که تاریخ دوست دارند، میآیند کنار هم قرار میگیرند و در فضای متنوع میتوانند لذت ببرند از این برنامه که ما دومی آن را داریم برگزار میکنیم و ان شاءالله به صورت ماهانه قرار است ادامه پیدا کند
شیخ صراف افزود: در برنامه امروز میزبان دو نویسنده از دو استان هستیم، یکی از یزد آقای محمدعلی جعفری که عطر فلفل را عرض کردم و یکی هم خانم گل چمن از بوشهر و سعی میکنیم گستره موضوعات و نویسنده هایمان را در فضای کل کشور داشته باشیم
دبیر رویداد تا کتاب اظهار داشت: هدف این رویداد این است که ما بتوانیم از بین حدود ۸۰ هزار عنوانی که هر سال کتاب چاپ اول منتشر میشود، بگوییم کدام را میتوانید شما انتخاب کنید؟ یا در حوزه سلیقه تان قرار بگیرد، همه منابع به خاطر اینکه ما بتوانیم به مردم کتاب پیشنهاد بدهیم که بخوانند.
دومین رویداد تا کتاب با مشارکت انتشارات سوره مهر امروز ساعت ۱۶ در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار میشود و حضور عموم علاقهمندان نیز در آن آزاد است.