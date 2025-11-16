



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۳۰۰ دانش آموز دختر دبیرستان‌های ناحیه یک شیراز به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس اعزام شدند .

سرهنگ مرتضوی نسب ، فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز گفت : در راستای آشنایی نسل جوان و دانش آموزان با دفاع ۸ ساله از کیان ایران اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت تعداد ۳۰۰ دانش آمو دختر دوره متوسطه دبیرستان‌های ناحیه یک شیراز در قالب کاروان راهیان نور و با ۸ دستگاه اتوبوس به مدت چهار روز به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس اعزام شدند.

این دانش آموزان طی این سفر هم از مناطق هویزه، فکه، شلمچه ، اروند کنار و طلائیه بازدید می کنند و هم با حضور در یادمان شهدا با ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان دفاع مقدس آشنا می‌شوند .

وی افزود: روند اعزام کاروان‌های زیارتی راهیان نور دانش آموزی با همکاری آموزش و پرورش ادامه دارد