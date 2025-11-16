جانشین سپاه ناحیه همدان گفت: اعزام مرحله دوم دانش آموزان همدانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور انجام شد.

اعزام دانش آموزان همدانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ مهدی کدخدا مرادی افزود: در این مرحله ۳۲۰ دانش آموز دختر با هشت دستگاه اتوبوس راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

او تأکید کرد: در این اردوی سه روزه علاوه بر بازدید دانش آموزان از مناطق عملیاتی همزمان اردوی راهیان پیشرفت هم به شکل تلفیقی برگزار می‌شود.

جانشین سپاه ناحیه همدان تصریح کرد: کاروان‌های راهیان نور فرصت مناسبی برای پیوند نسل جوان و نوجوان با تاریخ و ارزش‌های دوران دفاع مقدس است.