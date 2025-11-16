رشد شاخص بورس با جهش تقاضا در پالایشی‌ها

شاخص کل بورس امروز با افزایش ۳۴ هزار و ۵۹ واحدی معادل ۱.۱ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۸۵ واحد رسید.