شاخص کل بورس امروز با افزایش ۳۴ هزار و ۵۹ واحدی معادل ۱.۱ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۸۵ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هموزن نیز با رشد ۷ هزار و ۶۱۰ واحدی معادل ۰.۸۴ درصد در سطح ۹۱۴ هزار و ۹۳۷ واحد قرار گرفت.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی امروز به حدود ۹ هزار میلیارد تومان رسید.
در جریان معاملات امروز، از میانه بازار تقاضا در بخش قابل توجهی از نمادها افزایش یافت بویژه نمادهای گروه پالایشی که تا صف خرید پیش رفتنددر مجموع در پایان بازار حدود ۸۰ درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند.
همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۸۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی بود.
در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به محصولات شیمیایی اختصاص داشت.