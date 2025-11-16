پخش زنده
رئیس میز ایران در وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه، گردشگری را از مهمترین عناصر تقویت روابط دوستانه ایران و روسیه برشمرد و گفت: رکورد ۷۵ هزار سفر متقابل در سال گذشته ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یولیا خالینکا در حاشیه تور مقدماتی بازدید از جاذبههای گردشگری مازندران که با حضور تورگردانان و آژانسهای مسافرتی از مناطق مختلف روسیه برگزار شد، افزود: سال گذشته حدود ۷۵ هزار سفر متقابل بین دو کشور ثبت شد که این رقم رکوردی تازه و حتی فراتر از دوران پیش از همهگیری کروناست.
رئیس میز ایران در وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه گفت: اجرای سفرهای گروهی بدون ویزا، ادغام شبکه های پرداخت «میر» و «شتاب» و توسعه زیرساختهایی چون پرواز مستقیم و خدمات کروز، آینده گردشگری میان ایران و روسیه را روشنتر کرده است.
او راهاندازی عملی توافقنامه سفرهای گروهی بدون ویزا را از عوامل اصلی این رشد عنوان کرد و گفت: شرکتهای گردشگری روسی و ایرانی در سال گذشته اجرای کامل این نوع سفرها را آغاز کردهاند.
برقراری پروازهای مستقیم نیز نقش مهمی در تقویت جریان گردشگری داشته و انتظار میرود با تکمیل روند ادغام سیستمهای پرداخت ملی «میر» و «شتاب»، سفر برای گردشگران دو کشور آسانتر و جذابتر شود.
رئیس میز ایران در وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه یادآور شد: مرحله دوم این ادغام در ماه می تکمیل شده و کارتهای میر اکنون در ایران، از جمله در پرداختهای بدون تماس و اپلیکیشنهای موبایلی، قابل استفاده هستند.
او مهماننوازی ایرانیان را یکی از نقاط قوت صنعت گردشگری دانست.