روابط عمومی دانشگاه تهران از توقف برگزاری برنامه رویداد هفته طراحی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است؛ با توجه به استقبال فراتر از تصور و کمنظیر از برگزاری بخشی از «رویداد هفته طراحان» در دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران و با توجه به اختلال پیش آمده در برنامههای جاری این دانشکدگان به دلیل کثرت جمعیت، ضمن اعلام توقف برگزاری این برنامه از امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) ، نکات زیر را به اطلاع میرساند:
استقبال از بخش دانشگاه تهران این رویداد، بسیار فراتر از تصور برگزارکنندگان و میزبانان در دانشگاه بوده و به همین دلیل، برنامههای جاری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه تهران را از روال عادی خارج کرده است؛
ضمن تشکر از استقبال بینظیر بازدیدکنندگان محترم، از آنجا که این نمایشگاه از ترکیب ادوات برق و نور و… تشکیل شده است، با توجه به تراکم جمعیت بسیار زیاد بازدیدکنندگان در شبهای اخیر و احتمال آسیبهای ایمنی بر اثر حوادث پیشبینی نشده، ادامه برگزاری نمایشگاه مذکور ممکن است مخاطراتی را برای بازدیدکنندگان عزیز به همراه داشته باشد؛
به دلیل ثبتنام نکردن و برنامهریزی دقیق حضور بازدیدکنندگان محترم، دانشگاه با جمعیت بسیار زیادی مواجه است که امکان ارائه خدمات عمومی متعارف و بازدید شایسته آنها از آثار و جلوههای هنری و فرهنگی رویداد وجود ندارد و بنابراین هدف اصلی برگزارکنندگان در تکریم میهمانان، قابل تحقق نیست.
دانشگاه تهران ضمن پوزش از عدم امکان خدمترسانی شایسته به بازدیدکنندگان محترم، ضمن اعلام توقف برنامه هفته طراحان دانشگاه تهران از امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) ، از علاقه مندان این برنامه دعوت مینماید از سایر مکانهای برگزاری این رویداد که در ۶۳ نقطهی دیگر شهر تهران در حال برگزاری است، بازدید نمایند.
امید است این رویداد هنری تعاملی، در سالهای آتی به صورت شایستهتری برنامهریزی و اجرا شود تا دانشگاه تهران نیز بتواند به عنوانی میزبان بخشی از این رویداد، به صورت شایسته در خدمت بازدیدکنندگان محترم باشد.