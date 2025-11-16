به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، اردوی فرهنگی کتاب‌خون‌ها ویژه فرزندان کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد. این برنامه با هدف ترویج مطالعه و انس بیشتر کودکان با کتاب، با اجرای فعالیت‌های شاد و آموزشی همراه بود.

به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، اردوی کتاب‌خون‌ها ویژه فرزندان کارکنان این شرکت با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و پیوند بیشتر کودکان با کتاب به همت اداره روابط عمومی برگزار شد.

این برنامه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فضایی شاد و مفرح، برنامه‌های متنوعی از جمله کتاب‌خوانی، قصه‌گویی، مسابقه همراه با اهدای جوایز، شعرخوانی، سفالگری، نقاشی و آموزش‌های فرهنگی برای کودکان اجرا شد.

در این اردوی فرهنگی، به‌منظور ایجاد نشاط و همدلی بیشتر، مسابقه طناب‌کشی برگزار و کودکان از بازی در شهر بازی نیز بهره‌مند شدند. همچنین چند جلد کتاب به حاضران در این اردو اهدا شد.

با توجه به اهمیت ترویج مطالعه در میان کودکان این نسل هدف از برگزاری این برنامه، افزایش سطح آگاهی و علاقه‌مندی فرزندان کارکنان به مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی است.