به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، علی شیرین زاد در برنامه «نگاه مردم» که از شبکه البرز پخش شد گفت: استان البرز وضعیت متعادل‌تر و پایدارتری نسبت به کل کشور در حوزه برق و گاز است، اما عمده ناترازی‌ها در حوزه مدیریت است. استان البرز در مدیریت گاز و سوخت‌های فسیلی و مدیریت برق و حتی در آب به دیگر استان‌ها کمک می‌کند، حتی در بسیاری از موارد بار پایتخت را به دوش می‌کشد.

این مسئول در برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: راهبری هوشمند کشاورزی طرحی است که از شهریور ماه مطرح شد و در حوزه‌های اجرایی ضعف اجرایی و ساختاری داریم؛ چالش‌هایی که داریم فقط در حوزه کشاورزی نیست و در حوزه‌های برق، آب، صنعت و معدن و تجارت مشکلاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی در البرز بیشترین کشت کاهو و کلم را داریم، که بسیار پر آب بر است، معافیت مالیاتی دارد و از ارزانترین آب و برق استفاده می‌کند و در نهایت صادر می‌شود.

شیرین زاد در برنامه نگاه مردم اذعان داشت: حوزه وزارت کشاورزی مدعی است ۸۵ درصد مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی است، این در حالی است که مصارف خانگی، صنعتی و دیگر مصارف شامل کمتر از ۱۰ درصد است.

وی در خصوص اجرای طرح بندر خشک در استان البرز بیان کرد: کارگروه تخصصی درون استان تشکیل شده و تاکنون سه جلسه گذاشته شده و نامه‌ای تحت عنوان خلاصه طرح خدمت رییس جمهور ارسال شده است و پیشنهادات خرد و کلان را مطرح و ارائه کردم.

نماینده مردم کرج در خصوص حوزه بیمه و مالیات خاطر نشان کرد: لازم است در معافیت‌های مالیاتی که ۱۶ سال پیش مطرح شده بود بازنگری شود؛ در زمینه کشاورزی معافیت صد در صد داریم، در حوزه‌های دیگر این وظیفه سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت است که این موضوع بازنگری انجام شود.

وی در برنامه نگاه مردم ادامه داد: دو شیب منحنی داریم و قله‌هایی که در منحنی‌های مدیریت ایجاد می‌شود، دو و نیم تا سه ماه داریم در بهار تا اردیبهشت ماه در زمینه آب و برق و گاز و در شهریور ماه تا اواسط آبان ماه داریم و در این بازه‌های زمانی می‌توان این‌ها را در اختیار صنعت گذاشت در زمان به موقع و می‌توان با مدیریت درست چالش و بحرانی هایی که در زمان‌های ذکر شده ایجاد می‌شود به تعادل رساند.

شیرین زاد به مجری سیمای البرز بیان کرد: دولت باید از صنعتگران‌حمایت کند وقتی که برای صنعتگر ایجاد محدودیت می‌کنند باید در بخش‌های دیگر تسهیل گری کنند؛ به طور مثال در موضوع مالیات می‌توان این موضوع را حل کرد.

وی در برنامه سیمای البرز عنوان کرد: صنعتگری که در صادرات و اقتصاد کشور کمک می‌کند در بحث ناترازی انرژی نیز باید ما به آن کمک کنیم؛ به طور مثال در موضوع برق صنعتگر می‌گوید اگر دولت موانع بر سر راه ما را بردارد، برق را خودمان تولید می‌کنیم.

وی در پایان حضور خود در برنامه زنده «نگاه مردم» افزود: امیدواریم ظرف یک الی دو ماه آینده موضوع تامین نیرو در ادارات در صحن وارد شود و رای دهیم و مشکلات همه در تمام مدل‌های قرارداد تامین نیرو، پاره وقت، حق التدریس، شرکتی حل شود.