نماینده ولی فقیه در مازندران: اعتکاف؛ فرصتی برای انسجام امت و تقویت بنیه معنوی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست شورای راهبری اعتکاف استان مازندران با حضور حجت الاسلام تکیه ایی مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور در ساری برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در مازندران در این نشست با اشاره به اینکه جهاد تبیین و روایتگری درست؛ مأموریت اصلی اعتکاف سال جاری است گفت: اعتکاف؛ فرصتی برای انسجام امت و تقویت بنیه معنوی کشور است.
آیت الله محمدی لائینی افزود: اعتکاف باعث قدرتمندتر شدن ایران قوی میشود که نیازمند آدمهای قوی و بنیه معنویت قوی است.
وی تصریح کرد: هیچ چیز برای ما مهمتر از مسئله وحدت و انسجام نیست و باید این وحدت و انسجام را جدی بگیریم، هرچه که آسیب ما دیدیم در طول تاریخ از تفرقه، اختلاف و نزاع داخلی بوده است.
نماینده ولی فقیه در مازندران یاداور شد: حضور دانشآموزان در اعتکاف باید داوطلبانه و عشقی و دلی باشد و از هرگونه الزام و جبر یا سهمیه اجتناب کرد.
آیت الله محمدی لائینی افزود: قوی شدن کشور در بخش معنوی همتراز با تقویت توان دفاعی (مانند افزایش بُرد موشکها) است.
وی خاطر نشان کرد: آسیبهای اجتماعی و این رهاشدگی بیحجابی و بیعفتی و این ولنگاریها هر کدامشان یک موشک دشمن است، چقدر دلها را کدر و چشمها را ناپاک میکند، باید اهرمهای خوب معنوی را جدی بگیریم.