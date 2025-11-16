کانون مدارس اسلامی با توجه به پیشینه تخصصی در زمینه تربیت مربیان قرآنی به ویژه در مقوله حفظ قرآن، آمادگی دارد در کنار آموزش و پرورش برای ایجاد و تجهیز هزار و ۲۰۰ مدرسه تخصصی حفظ قرآن، قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالفضل جویاییان عضو هیئت امنای کانون مدارس اسلامی گفت: اختصاص یک ساعت از اوقات آموزشی روزانه مدارس به درس و آموزش قرآن که ترجیحاً ساعات پیش از شروع برنامه آموزش رسمی مدارس است، می‌تواند برای آغاز اجرای این طرح مناسب باشد که برای آن می‌توان رویکرد عمومی و رویکرد تخصصی در نظر گرفت.

آقای جویاییان ادامه داد: کانون مدارس اسلامی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای این برنامه به آموزش و پرورش اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: البته پیش از هر الزام و امکانی، اینکه مسئول و مدیر یک مرکز آموزشی یا یک مدرسه عزم و اراده داشته باشد تا مجموعه تحت مسئولیت خود را تبدیل به مدرسه‌ای قرآنی کند نیز کافی است. معمولاً اغلب مدارس دارای اوقات صبحگاهی هستند که به طور متوسط یک ربع تا بیست دقیقه نیز زمان به خود اختصاص می‌دهد. می‌توان این دقایق را به یک ساعت افزایش داد و آن را تبدیل به یک زنگ قرآنی کرد که جنبه عمومی داشته باشد.

این قاری قرآن افزود: در مراحل بعدی می‌توان با هماهنگی و موافقت والدین، ساعات بیشتری را برای آموزش قرآن و برنامه‌ریزی برای حفظ تخصصی قرآن ویژه دانش‌آموزانی که تمایل به شرکت در این کلاس‌ها دارند، تدارک دید و کانون مدارس اسلامی برای اجرایی شدن هر دو مدل، آمادگی دارد.

عضو هیئت امنای کانون مدارس اسلامی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بودجه تبدیل شدن مدارس و مراکز آموزشی دارای قابلیت به مدارس حفظ قرآن را تقبل کرده است، گفت: با این وجود مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی و خصوصی بی‌نیاز از مساعدت‌های دولتی هستند و ما در کانون مدارس اسلامی و مشخصاً دبیرستان پیام غدیر قصد داریم اسفند امسال و همزمان با ماه مبارک رمضان، شیوه‌ای که در زمینه ایجاد مدرسه حفظ قرآن مد نظر داریم به عنوان نمونه اجرایی کنیم تا در صورت توفیق و جلب نظر دانش‌آموزان، این طرح در همۀ مراکز زیر نظر کانون مدارس اسلامی تعمیم یابد.

آقای جویاییان اضافه کرد: استفاده از آخرین فناوری‌های روز در زمینه هوش مصنوعی و ابزار و ادوات رسانه‌ای در این مسیر بسیار تعیین‌کننده است و در کانون مدارس اسلامی به مدد بهره‌مندی از این مظاهر فناورانه به دنبال تولید محتوا‌هایی متنوع در قالب پویانمایی و دیگر جلوه‌های تصویری و رسانه‌ای برای آشنایی و قرابت دانش‌آموزان با مفاهیم، آموزه‌ها و قصص قرآنی هستیم.

گفتنی است؛ بر اساس یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مأمور و مکلف شده است تا در ۷۳۰ منطقه آموزش و پرورش سراسر کشور، در مدت پنج سال، هزار و ۲۰۰ مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم دایر و یا تجهیز کند که به این ترتیب سهم هر یک از مناطق از این برنامه، یک مدرسه تخصصی حفظ ویژه پسران و یک مدرسه تخصصی حفط ویژه دختران خواهد بود.

از جمله نهاد‌های معین در اجرای این برنامه، کانون مدارس اسلامی است که اخیراً پیشنهادی برای کمک به آموزش و پرورش در تسریع روند اجرای این برنامه ارائه داده است تا با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، هم در زمینه تأمین تجهیزات و ابزار مرتبط و هم در زمینه تربیت و تأمین مربیان کارشناس در کنار آموزش و پرورش باشد.