اعلام تغییرات برنامه مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال
زمان جدید و محل برگزاری مسابقات مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال، یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
پنجشنبه ۲۹ آبان
بعثت کرمانشاه ـ نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد هرمزگان ـچوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
جمعه ۳۰ آبان
مس کرمان ـ سپاهان اصفهان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه باهنر کرمان
شمس آذر قزوین – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
مس شهربابک ـ فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۵ -ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس
شنبه اول آذر
آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک (تاریخ برگزاری این دیدار از جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تغییر یافت)
مس رفسنجان ـ داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
هوادار تهران ـ برق شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
پیکان تهران ـ شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد
خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
گل گهر سیرجان ـ شناور سازی قشم- ساعت ۱۳:۳۰-ورزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان
استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان
زمان برگزاری دیدار تراکتور تبریز و پرسپولیس متعاقبا اعلام خواهد شد.