طرحهای مصوب سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان پیگیری شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، درکارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه طرحهای اولویتدار سفر ریاست جمهوری که نیازمند دریافت تسهیلات و پیگیری است مطرح و راههای تکمیل آنها بررسی شد .
استاندار کرمانشاه در این نشست دستگاههای اجرایی را ملزم کرد نسبت به جایگزینی طرحهایی که متقاضیان آنها پیگیر رفع مشکلات آنها نیستند و همچنین طرحهایی که مشکلات آنها قابل حل نیست اقدام کنند.
استاندار کرمانشاه گفت: طرحهایی که نیازمند منابع مالی و تسهیلات هستند در استان مشخص و احصا شدهاند.
آقای حبیبی افزود : هفته گذشته در ملاقات با مسئولان بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام مقرر شد با توجه به شناختی که از استان دارند نسبت به سرمایهگذاری در استان کرمانشاه همکاری کنند .
همچنین استاندار کرمانشاه از آمادگی سازمان اتکا وزارت دفاع برای احداث کارخانه فرآوری چغندر قند در غرب استان کرمانشاه خبر داد .
این کارخانه در صورت احداث سومین کارخانه قند استان کرمانشاه خواهد بود