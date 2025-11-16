به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ طرح ملی نذر خدمت ۸ با هدف گسترش خدمات بشردوستانه و ارائه حمایت‌های مستقیم به جامعه روستایی، روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه در روستای کالیمانی از توابع شهرستان مانه اجرا می‌شود.

در این برنامه مجموعه‌ای از خدمات تخصصی و رفاهی در چهار محور اصلی آبرسانی و زیست محیطی، بهداشت و سلامت، معیشت و کارآفرینی، آموزش و توانمندسازی ارائه خواهد شد.

در جریان اجرای این طرح، گروه‌های مختلف تخصصی و داوطلبانه هلال‌احمر شامل: تیم‌های پزشکی و دندان‌پزشکی برای معاینه، مشاوره و ارائه خدمات درمانی، کاروان سلامت برای ارائه خدمات عمومی سلامت و غربالگری، گروه آبرسانی برای حمایت از زیرساخت‌های پایه و تأمین نیاز‌های ضروری، تیم‌های سحر جهت برگزاری برنامه‌های فرهنگی، برپایی فضای دوستدار کودک برای آموزش و سرگرمی کودکان، به صورت متمرکز در روستا حضور خواهند یافت و خدمات رایگان ارائه می‌کنند.