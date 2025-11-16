پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بیش از دو هزار تن آرماتور با نرخ دولتی در اختیار سازندگان طرح های نهضت ملی مسکن قرار گرفته تا روند ساخت و هزینه نهایی واحدها کنترل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، از تأمین و توزیع ۲۱۰۰ تن آرماتور با نرخ دولتی برای طرح های نهضت ملی مسکن در سطح استان خبر داد.
وی با اشاره به حمایت صندوق ملی مسکن افزود: این میزان آرماتور میتواند هزینه ساخت برای پیمانکاران را کاهش داده و آورده متقاضیان را تعدیل کند.
به گفته خالقی، آرماتورهای تخصیصی در طرح های رباطکریم، نصیرشهر، اسلامشهر، پاکدشت و پیشوا مصرف خواهد شد.
طرح های نهضت ملی مسکن در این شهرها مجموعاً چند هزار واحد را شامل میشود و اکنون بهطور میانگین ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی تأکید کرد که این حمایت میتواند روند اجرای طرح را در ماههای آینده سرعت بخشد.