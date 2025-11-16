پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه گفت: صنایع بانک و دارویی پیشتاز سودآوری شش ماه اول سال شدند.
کوروش آسایش در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در خصوص عملکرد صنایع بازار سرمایه در شش ماه ابتدایی امسال بیان کرد: صنعت بانکها با افزایش کارمزدها، تراکنشهای بانکی و بخشی از درآمدهای ناشی از تسعیر ارز توانست به عنوان یکی از صنایع پیشرو در شناسایی سود ظاهر شود و پیشبینی میشود این روند در شش ماه دوم سال نیز ادامه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عملکرد صنعت دارویی افزود: با افزایش نرخها و دریافت بخشی از مطالبات از دولت، این صنعت در نیمه نخست سال رشد مناسبی داشت و در صورت استمرار حمایتها، نیمه دوم نیز مثبت ارزیابی میشود.
آسایش درباره صنایع زیانده مانند خودروسازی توضیح داد: با اصلاحات قیمتگذاری و عرضه احتمالی در بورس کالا، این صنایع توانستهاند زیان خود را کاهش دهند و در نیمه دوم سال امکان بهبود عملکرد و حتی سودآوری وجود دارد.
علیرضا قدرتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در خصوص دلایل اصلی رشد سود خالص شرکتهای بورسی در شش ماه ابتدایی نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: یکی از دلایل اصلی رشد خالص شرکتهای بورسی، افزایش مبلغ و نرخ فروش این شرکتها تحت تأثیر رشد نرخ ارز بازار توافقی در انتهای سال ۱۴۰۳ است که اثرات مثبتی بر فروش آنها داشته است.
این کارشناس بازارس سرمایه افزود: افزایش حاشیه سود عملیاتی برخی شرکتها به واسطه کنترل بهای تمام شده نیز باعث کاهش هزینهها و به تبع آن افزایش سود شده است.
قدرتی همچنین به صنایع غذایی، لبنی، زراعت، پتروشیمی، کاشی و سرامیک و برخی روانکارها اشاره کرد و گفت: افزایش مقدار تولید و فروش این صنایع، با وجود محدودیتهای بیسابقه آب و برق و تعطیلیهای مقطعی، از دیگر عوامل رشد سود بوده است.
وی در پایان گفت: صنعت پالایشی نیز با رشد قیمتهای جهانی، افزایش کرک اسپرد و بهرهبرداری از طرحهای کیفیسازی پالایشگاهها توانسته به رشد سود قابل توجهی دست یابد.