پخش زنده
امروز: -
سازمان حج و زیارت اعلام کرد: به منظور صیانت از حقوق همۀ ودیعهگذاران حج تمتع، برای گروهی از ودیعهگذارانی که پیشتر پیامک پیشثبتنام دریافت نکرده بودند، پیامک دعوتنامه ارسال کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برای تعدادی از دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج که در سالهای گذشته اطلاعات خود را در سامانههای سازمان حج بهروزرسانی نکرده بودند و در نتیجه امکان ارسال پیامک پیشثبتنام برای آنها در مهلت مقرر فراهم نشده بود، سازمان حج و زیارت با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، امکان شناسایی و ارسال پیامک به بخش قابلتوجهی از این گروه را فراهم کرد.
روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعلام کرد: برای این دسته از ودیعهگذاران، پیامک رسمی ارسال و از آنان برای استفاده از ظرفیتهای اختصاص یافته حج تمتع دعوت کرده است.
براساس این گزارش، واجدان شرایط میتوانند پس از دریافت پیامک، با مراجعه به سامانه «حجمن» به نشانی my.haj.ir اطلاعات خود را تکمیل کنند.
این اقدام برای پاسداشت حقوق همۀ ودیعهگذاران حج و فراهم کردن زمینه تشرف واجدان شرایط انجام شده است تا از این فرصت برای تشرف به حج تمتع بهرهمند شوند.