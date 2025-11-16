فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از پلمب یک واحد صنفی به علت رعایت نکردن ضوابط صنفی و قانونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ فولادی گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قاینات در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی یک واحد صنفی متخلف را شناسایی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: متصدیان این واحد صنفی چندین مرتبه اخطار لازم مبنی بر رعایت موازین قانونی را دریافت کرده بودند ولی به علت عدم توجه به تذکر‌ها و هشدار‌های پلیس با هماهنگی و دستور مرجع قضائی این واحد صنفی پلمب شد.