به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،مجید صاحب کاری در گفت‌و‌گو با برنامه «البرز من سلام» گفت: خدمات شهری شهرداری فردیس در سه حوزه به فعالیت می‌پردازد، که یکی از این حوزه‌ها در خصوص انجام عملیات رفت و روب است.

معاون خدمات شهری شهرداری فردیس در برنامه رادیویی البرز ادامه داد: در حوزه آموزش پویشی با عنوان «یک زباله کمتر» به راه انداختیم که به صورت هفتگی انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند با برداشتن یک زباله از روی زمین و گرفتن عکس و یا فیلم از این حرکت و انتشار آن در صفحات مجازی خودشان در این پویش شرکت کنند.

وی از انجام طرح تفکیک از مبدا در حوزه پسماند خبر داد و به مجری رادیو اذعان داشت: برای دو مجتمع مسکونی این طرح را اجرا کردیم و امیدواریم که بتوانیم این طرح را با کل فردیس تامین بدهیم.

صاحب کاری در برنامه البرز من سلام خاطرنشان کرد: در شهر فردیس دو منطقه و چهار ناحیه داریم؛ ممکن است دو ناحیه درطول دو روز دوبار نیاز به بحث نظافت داشته باشند و حداکثر تا سه بار هم این اتفاق می‌افتد و خیابان‌های اهری و امامزاده حسن از جمله این مناطق هستند که به دلیل تراکم جمعیت و کسبه‌ای که هستند تولید زباله بالا است.

این مسئول در برنامه البرز من سلام بیان کرد: پس از جدا شدن فردیس از کرج یکی از چالش‌ها دکه‌های تاسیس شده است که مجوز نداشتند و ابتدا باید این‌ها را قانونی کنیم و بعد در ساماندهی زیبایی و بصری ورود می‌کنیم.

وی در برنامه البرز من سلام بیان کرد: در بلوار تندرستی در فردیس و مجتمع یاس یکی از چالش‌های ما توزیع سطل‌های مکانیزه داخل شهر است.

معاون خدمات شهری شهرداری فردیس در زمینه پاکسازی جاده شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: طرح‌های پیچیده عملیاتی عمرانی مستلزم زمان است، که در میان آن‌ها جاده شهید سلیمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.