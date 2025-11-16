پخش زنده
امروز: -
معاون خدمات شهری شهرداری فردیس از اجرای پویش یه زباله کمتر در شهر فردیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،مجید صاحب کاری در گفتوگو با برنامه «البرز من سلام» گفت: خدمات شهری شهرداری فردیس در سه حوزه به فعالیت میپردازد، که یکی از این حوزهها در خصوص انجام عملیات رفت و روب است.
معاون خدمات شهری شهرداری فردیس در برنامه رادیویی البرز ادامه داد: در حوزه آموزش پویشی با عنوان «یک زباله کمتر» به راه انداختیم که به صورت هفتگی انجام میشود و شهروندان میتوانند با برداشتن یک زباله از روی زمین و گرفتن عکس و یا فیلم از این حرکت و انتشار آن در صفحات مجازی خودشان در این پویش شرکت کنند.
وی از انجام طرح تفکیک از مبدا در حوزه پسماند خبر داد و به مجری رادیو اذعان داشت: برای دو مجتمع مسکونی این طرح را اجرا کردیم و امیدواریم که بتوانیم این طرح را با کل فردیس تامین بدهیم.
صاحب کاری در برنامه البرز من سلام خاطرنشان کرد: در شهر فردیس دو منطقه و چهار ناحیه داریم؛ ممکن است دو ناحیه درطول دو روز دوبار نیاز به بحث نظافت داشته باشند و حداکثر تا سه بار هم این اتفاق میافتد و خیابانهای اهری و امامزاده حسن از جمله این مناطق هستند که به دلیل تراکم جمعیت و کسبهای که هستند تولید زباله بالا است.
این مسئول در برنامه البرز من سلام بیان کرد: پس از جدا شدن فردیس از کرج یکی از چالشها دکههای تاسیس شده است که مجوز نداشتند و ابتدا باید اینها را قانونی کنیم و بعد در ساماندهی زیبایی و بصری ورود میکنیم.
وی در برنامه البرز من سلام بیان کرد: در بلوار تندرستی در فردیس و مجتمع یاس یکی از چالشهای ما توزیع سطلهای مکانیزه داخل شهر است.
معاون خدمات شهری شهرداری فردیس در زمینه پاکسازی جاده شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: طرحهای پیچیده عملیاتی عمرانی مستلزم زمان است، که در میان آنها جاده شهید سلیمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.