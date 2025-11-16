معاون گردشگری کشور، کسب رتبه برتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیشرفت برنامه هفتم توسعه را حاصل بهره‌گیری از نظرات کارشناسی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جلسه ای که امروز با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون گردشگری کشور و مدیران و کارشناسان در معاونت گردشگری برگزار شد ، روند برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کلان گردشگری کشور بررسی شد.

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور در این جلسه ، بر اهمیت حضور میدانی و ارتباط مستقیم با کارشناسان برای پیشبرد امور تاکید کرد .

وی همچنین به دستاورد‌های سفر به ریاض و حضور در بیست و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری اشاره و اقدامات اجرایی ۱۴ محور اصلی گردشگری کشور را تشریح کرد.

برنامه‌ریزی برای کشور‌های هدف و بازار‌های مقاوم گردشگری از جمله زیارت و سلامت، حضور در نمایشگاه گردشگری گوانجو چین و ثبت سه روستای جهانی، از دیگر نکات مطرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین در این جلسه درباره برگزاری آیین رونمایی از «حساب‌های اقماری گردشگری»، تجهیز و توسعه کارگاه‌های مهارت محور، تشکیل مجمع عمومی تشکل‌های گردشگری تا پایان سال، آماده‌سازی پنج هزار اقامتگاه بوم‌گردی برای تولید پنجاه مگاوات برق سبز، راه‌اندازی مرکز ملی پایش و فرماندهی سفر، جذب گردشگران از کشور‌های افغانستان و پاکستان، حضور ۱۳ اینفلوئنسر بین‌المللی در ایران و تشکیل شبکه ملی روستا‌های پایدار گردشگری بحث و تبادل نظر شد.

انتخاب اولیه ۱۶ روستا از ۱۰ استان برای طی فرایند ثبت جهانی و بررسی طرح جامع گردشگری استان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.