به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه با اعلام این خبر اظهارداشت: به لطف پروردگار متعال و برای ارتقاء سطح خدمات تشخیصی و درمانی، برای اولین بار در استان، یک دستگاه پیشرفته‌ اندوسونوگرافی (EUS) با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل تحویل داده شد.

وی افزود: دستگاه پیشرفته‌ اندوسونوگرافی (Endosonography) ترکیبی از آندوسکوپی و سونوگرافی است که به پزشکان ما این توانایی را می‌دهد تا با وضوح و دقتی بی‌نظیر، از اندام‌های داخلی مانند لوزالمعده، مجاری صفراوی و دیوارهٔ دستگاه گوارش تصویربرداری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان داشت: این دستگاه قادر است ضایعات و توده‌های بسیار کوچک را که توسط سایر روش‌ها قابل تشخیص نیستند، شناسایی کند.

دکتر داورنیا با اشاره به مزایای این سیستم پیشرفته خاطرنشان کرد: تشخیص زودهنگام و دقیق‌تر بیماری‌ها به ویژه سرطان‌های دستگاه گوارش، نمونه‌برداری‌های فوق‌دقیق از عمق بدن بدون نیاز به جراحی باز، درمان‌های کم‌تهاجمی برای برخی بیماری‌ها، کاهش هزینه‌ها و زمان درمان با تشخیص دقیق‌تر از جمله مزیت‌های این دستگاه می باشد.

وی افزود: این دستگاه در اسرع وقت نصب و به مرحله افتتاح و بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاکید کرد:ما در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی متعهدیم تا با به کارگیری آخرین فناوری‌های جهان، گامی بلند در جهت سلامت هموطنان عزیز برداریم.