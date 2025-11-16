پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: دستگاه پیشرفته اندوسونوگرافی (EUS) برای اولین بار در استان به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه با اعلام این خبر اظهارداشت: به لطف پروردگار متعال و برای ارتقاء سطح خدمات تشخیصی و درمانی، برای اولین بار در استان، یک دستگاه پیشرفته اندوسونوگرافی (EUS) با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل تحویل داده شد.
وی افزود: دستگاه پیشرفته اندوسونوگرافی (Endosonography) ترکیبی از آندوسکوپی و سونوگرافی است که به پزشکان ما این توانایی را میدهد تا با وضوح و دقتی بینظیر، از اندامهای داخلی مانند لوزالمعده، مجاری صفراوی و دیوارهٔ دستگاه گوارش تصویربرداری کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان داشت: این دستگاه قادر است ضایعات و تودههای بسیار کوچک را که توسط سایر روشها قابل تشخیص نیستند، شناسایی کند.
دکتر داورنیا با اشاره به مزایای این سیستم پیشرفته خاطرنشان کرد: تشخیص زودهنگام و دقیقتر بیماریها به ویژه سرطانهای دستگاه گوارش، نمونهبرداریهای فوقدقیق از عمق بدن بدون نیاز به جراحی باز، درمانهای کمتهاجمی برای برخی بیماریها، کاهش هزینهها و زمان درمان با تشخیص دقیقتر از جمله مزیتهای این دستگاه می باشد.
وی افزود: این دستگاه در اسرع وقت نصب و به مرحله افتتاح و بهره برداری خواهد رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاکید کرد:ما در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی متعهدیم تا با به کارگیری آخرین فناوریهای جهان، گامی بلند در جهت سلامت هموطنان عزیز برداریم.