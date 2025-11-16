به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن با هدف ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان در سطح شهرستان طبس به مرحله اجرا درآمد.

سرهنگ حسنی افزود: در این طرح ماموران انتظامی تعداد ۳۰ دستگاه موتورسیکلت و ۸ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن به دلیل عدم نصب پلاک، سبقت غیرمجاز، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، حرکات نمایشی و سایر تخلفات را شناسایی، توقیف و روانه پارکینگ کردند.

به گفته وی راکبان و رانندگان متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.