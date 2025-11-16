رزمایش روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی امروز همزمان با سراسر کشور و با شعار «یاد، حمایت، اقدام» در استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این رزمایش با مشارکت دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدماتی استان با هدف افزایش حساسیت عمومی نسبت به ایمنی جاده‌ای و کاهش تلفات رانندگی اجرا شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان در این مراسم گفت: بیست‌وپنجم آبان‌ماه به عنوان روز یادمان قربانیان حوادث جاده‌ای فرصتی برای یادآوری نقش فرهنگ ایمنی در کاهش تلفات است.

میثم قدمی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان سمنان و کویری بودن محور‌های مواصلاتی، خواب‌آلودگی و واژگونی از مهم‌ترین عوامل تصادفات است و بر همین اساس اصلاح شیب شیروانی‌ها، بهبود روکش آسفالت و رفع نقاط پرخطر در دستور کار قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این اقدامات، روند نزولی تصادفات ترافیکی در استان استمرار یابد.

رئیس پلیس راه استان سمنان نیز در این رزمایش گفت: در حال حاضر ۳۰ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی به‌صورت ثابت در استان فعال است و در ایام خاص نیز ایستگاه‌های موقت برای استراحت رانندگان ایجاد می‌شود.

سرهنگ موسی بزرگی افزود: طی هشت ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد از حوادث فوتی جاده‌ای استان کاهش یافته و امسال نیز با همکاری راهداری، بیش از ۷۰ نقطه حادثه‌خیز شناسایی و رفع شده است.

وی گفت: تلاش پلیس راه ایجاد سفری ایمن برای مسافران و زائران است و امیدواریم با تکمیل طرح‌های جدید، روند کاهش تلفات ادامه یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان هم با اشاره به هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های امدادی گفت: استان سمنان با بهره‌مندی از ۶۵۰ کیلومتر جاده اصلی، نیازمند آمادگی مستمر برای امدادرسانی سریع است.

حسین درخشان افزود: برای کاهش زمان رسیدن نیرو‌های امدادی به محل حادثه، طرح‌های مشترکی با پلیس و اورژانس اجرا شده است.

وی گفت: در زمستان پیش‌رو علاوه بر ۱۵ پایگاه ثابت هلال‌احمر، ۵ پایگاه موقت نیز فعال می‌شود و تیم‌های واکنش سریع بانوان نیز در محور‌های استان حضور خواهند داشت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان نیز با بیان اینکه ۳۴ پایگاه اورژانس در استان فعال است گفت: ۲۱ پایگاه از این تعداد جاده‌ای هستند و یک اتوبوس آمبولانس، اورژانس هوایی و پنج موتورآمبولانس نیز خدمات‌رسانی می‌کنند.

پژمان قرائیان افزود: تماس سریع با اورژانس، اعلام دقیق محل حادثه و حفظ ارتباط تلفنی تا رسیدن نیرو‌ها از مهم‌ترین عوامل نجات جان مصدومان است. وی تأکید کرد کارشناسان مرکز پیام اورژانس در لحظات نخست حادثه می‌توانند راهنمایی‌های حیاتی برای کاهش آسیب‌ها به همراهان ارائه دهند.