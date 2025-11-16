



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر اجرایی رویداد ملی تا ثریا اعلام کرد: بیست‌وپنجمین دوره این سلسله‌رویداد‌ها با موضوع گردشگری ارزش‌گذار و با هشت محور تخصصی، روز پنجشنبه به میزبانی استان فارس و شهر شیراز برگزار می‌شود.

میکائیلی، دبیر رویداد، با اشاره به فراخوان انجام‌شده گفت: پس از انتشار فراخوان، بیش از ۹۰ طرح از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد. از میان این طرح‌ها، ۳۰ طرح که قابلیت ارزیابی داشتند توسط کمیته تخصصی داوری بررسی شدند و نهایتاً ۱۰ طرح برگزیده برای ارائه در آیین اختتامیه انتخاب شدند.

او افزود: محور‌های این رویداد شامل اقتصاد گردشگری، حفظ محیط‌زیست، تعالی فرهنگی و اجتماعی، گردشگری سلامت و تندرستی، اقامتگاه‌های هوشمند، بازاریابی هوشمند گردشگری و زنجیره تأمین هوشمند گردشگری است.

به گفته دبیر رویداد، شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکار‌های نوآور فعال در حوزه‌های مختلف گردشگری از سراسر کشور در این برنامه حضور خواهند داشت تا دستاوردها، ایده‌ها و طرح‌های نوین خود را ارائه کنند.