شیراز میزبان رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت گردشگری ارزشگذار
شیراز میزبان بیستوپنجمین رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت گردشگری ارزشگذار است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر اجرایی رویداد ملی تا ثریا اعلام کرد: بیستوپنجمین دوره این سلسلهرویدادها با موضوع گردشگری ارزشگذار و با هشت محور تخصصی، روز پنجشنبه به میزبانی استان فارس و شهر شیراز برگزار میشود.
میکائیلی، دبیر رویداد، با اشاره به فراخوان انجامشده گفت: پس از انتشار فراخوان، بیش از ۹۰ طرح از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد. از میان این طرحها، ۳۰ طرح که قابلیت ارزیابی داشتند توسط کمیته تخصصی داوری بررسی شدند و نهایتاً ۱۰ طرح برگزیده برای ارائه در آیین اختتامیه انتخاب شدند.
او افزود: محورهای این رویداد شامل اقتصاد گردشگری، حفظ محیطزیست، تعالی فرهنگی و اجتماعی، گردشگری سلامت و تندرستی، اقامتگاههای هوشمند، بازاریابی هوشمند گردشگری و زنجیره تأمین هوشمند گردشگری است.
به گفته دبیر رویداد، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوآور فعال در حوزههای مختلف گردشگری از سراسر کشور در این برنامه حضور خواهند داشت تا دستاوردها، ایدهها و طرحهای نوین خود را ارائه کنند.
میکائیلی هدف اصلی این رویداد را تقویت اقتصاد گردشگری با تکیه بر فناوری و نوآوری عنوان کرد و افزود: امیدواریم شیراز با میزبانی این دوره بتواند به تقویت جریان نوآورانه گردشگری کشور کمک کند.