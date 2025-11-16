پخش زنده
استاندار همدان گفت: تاکنون ۳۰۰ زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست شورای تأمین مسکن استان گفت: تاکنون ۱۴ هزار متقاضی مسکن جوانی جمعیت در سامانه ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۳ هزار و ۶۰۰ متقاضی با استناد به قانون، مشمول دریافت زمین شدهاند.
او افزود: در این طرح تنها زمین به شکل رایگان واگذار میشود و هزینه ساخت بر عهده متقاضیان است که تاکنون ۳۰۰ زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان واگذار شده است.
ملانوری شمسی در خصوص روند اجرای مسکن کوی پرواز، پانصد و هشتاد واحدی و مساکن روستایی گفت: مدیران باید تلاش کنند تا عملیاتهای زیربنایی و روبنایی در اجرای طرحهای مسکن به ویژه کوی پرواز با هم به اتمام برسند تا ساکنان در استفاده از خدمات دچار مشکل نشوند.
استاندار همدان با اشاره به لزوم شفاف سازی آمارها تصریح کرد: در ماههای اخیر با بازبینی و تطبیق آمار متقاضیان واجد شرایط با سامانههای ملی، دادهها واقعی سازی شد و آمار معرفی شده و قراردادهای منعقد شده با بانکها اختلاف وجود داشت که با همکاری مدیران و شورای هماهنگی بانکها تراز آماری به حالت واقعی نزدیکتر شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم، ساخت مسکن پنج هزار واحدی نیروهای مسلح استان را تحول بزرگی در حوزه مسکن استان دانست و گفت: مدیران باید تلاش کنند تا این طرح مهم به خوبی در استان اجرا شود.
حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه با توجه به اجرای سیاستهای جمعیتی افزود: طرح جوانی جمعیت علاوه بر مطالبات مردمی مورد تاکید مقام معظم رهبری است که مدیران با جانمایی این طرح در زمینهای تفریجان، شورین و جورقان باید هر چه سریعتر گامهای موثری در بخش مسکن بردارند.