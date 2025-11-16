پخش زنده
امروز: -
چهارمین دوره مسابقات کشوری شطرنج جام مکریان در بوکان با معرفی نفرات برتر پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان این رقابتها گفت: چهارمین دوره مسابقات کشوری شطرنج جام مکریان در بوکان با همکاری هیئت شطرنج بوکان و استان با حضور ۱۱۰ ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد.
احمد نصرالهی افزود: در این مسابقات شطرنجبازانی از ۲۱ شهر کشور در ردههای مختلف سنی و با روش سوییسی در ۹ دور مطابق با معیارهای جهانی به مدت ۲ روز رقابت کردند.
رئیس هیئت شطرنج بوکان گفت: در پایان این مسابقات آیدین دمیا از ارومیه اول وماهان فرجی از سقز نایبقهرمان شد و مقام سومی به مهدی صمدیفر از بناب رسید ؛پایار شمسی از بوکان چهارم و ماردین سلیمی از سنندج به مقام پنجمی دست یافت.
اسماعیل عبدالقادری افزود: همچنین به نفرات برتر در رده پیشکسوتان مردان بانوان و ریتینگ داران و ردههای سنی هشت تا ۱۸ سال دختران و پسران لوح قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.
خشایار صنعتی فرماندار بوکان در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: برگزاری این مسابقات علاوه بر ارتقاء سطح شطرنج در منطقه، بستری مناسب برای شناسایی استعدادهای جوان و پرورش ورزشکاران حرفهای در این رشته فراهم میآورد.
چهارمین دوره مسابقات کشوری شطرنج جام مکریان، به عنوان رویدادی مهم در تقویم شطرنج کشور برگزار و نتایج مسابقات جهت محاسبه ریتینگ به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال خواهد شد.