به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان این رقابت‌ها گفت: چهارمین دوره مسابقات کشوری شطرنج جام مکریان در بوکان با همکاری هیئت شطرنج بوکان و استان با حضور ۱۱۰ ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد.

احمد نصرالهی افزود: در این مسابقات شطرنج‌بازانی از ۲۱ شهر کشور در رده‌های مختلف سنی و با روش سوییسی در ۹ دور مطابق با معیار‌های جهانی به مدت ۲ روز رقابت کردند.

رئیس هیئت شطرنج بوکان گفت: در پایان این مسابقات آیدین دمیا از ارومیه اول وماهان فرجی از سقز نایب‌قهرمان شد و مقام سومی به مهدی صمدی‌فر از بناب رسید ؛پایار شمسی از بوکان چهارم و ماردین سلیمی از سنندج به مقام پنجمی دست یافت.

اسماعیل عبدالقادری افزود: همچنین به نفرات برتر در رده پیشکسوتان مردان بانوان و ریتینگ داران و رده‌های سنی هشت تا ۱۸ سال دختران و پسران لوح قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.



خشایار صنعتی فرماندار بوکان در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: برگزاری این مسابقات علاوه بر ارتقاء سطح شطرنج در منطقه، بستری مناسب برای شناسایی استعداد‌های جوان و پرورش ورزشکاران حرفه‌ای در این رشته فراهم می‌آورد.

چهارمین دوره مسابقات کشوری شطرنج جام مکریان، به عنوان رویدادی مهم در تقویم شطرنج کشور برگزار و نتایج مسابقات جهت محاسبه ریتینگ به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال خواهد شد.