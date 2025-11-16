پخش زنده
سهیلا منصوریان در ادامه رقابتهای ووشو ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، نماینده تونس را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهیلا منصوریان، رئیس هیئت ووشو کیش و نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان امروز به مصاف دریدی ایا از تونس رفت و با امتیاز عالی در وقت نخست مسابقه ووشوکار تونسی را شکست داد و به مرحله نهایی بازیها راه یافت.
سفیر و نماینده کیش، امشب برای کسب نشان طلا به مصاب نماینده مصر خواهد رفت.
سهیلا منصوریان با پیروزی دیدار امروز نقره خود را قطعی کرد.