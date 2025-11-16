پخش زنده
مدیر کشاورزی کارخانه قند شهرکرد از خرید روزانه هزار و ۹۰۰ تن چغندرقند از کشاورزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اسماعیل محمدی گفت: کارخانه قند شهرکرد تا ۲۰ بهمنماه امسال دایر است و چغندرقند مازاد بر تعهد کشاورزان را در این بازه تحویل میگیریم.
وی افزود: چغندرقند هر چقدر در زمین باشد وزنگیری و عیار بیشتری خواهد داشت و کشاورزان توجه کنند برای تحویل چغندرقند عجله نداشته باشند.
به گفته وی کارخانه قند شهرکرد قیمت خرید تضمینی چغندرقند با عیار ۱۶ درصد را بهازای هر کیلوگرم ۵۱ هزار و ۵۰۰ ریال مشخص کرده است.
مدیر کشاورزی کارخانه قند شهرکرد افزود: در صورت بالا رفتن عیار چغندرقند قیمت بیشتر و در صورت پایین آمدن عیار محصول قیمت کمتر میشود