به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: آتش برای سومین بار در طول دو هفته اخیر در محدوده‌ای از جنگل صخره‌ای و بسیار سخت گذر حوالی روستای الیت مرزن آباد شعله ور شد.

مهرداد خزایی پول افزود: به محض اطلاع از آتش سوزی تمامی نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، حامیان محیط زیست و مردم با امکانات و تجهیزات برای مهار آتش له منطقه اعزام شده بودند

او با بیان اینکه آتش در حال گسترش به سایر نقاط است، ادامه داد: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و شیب ۱۰۰ درصدی با هماهنگی استان درخواست اعزام یک فروند بالگرد شد.