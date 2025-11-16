درخواست اعزام بالگرد برای مهار آتشسوزی جنگلهای مرزن آباد
برای مهار آتش در ارتفاعات سخت گذر مرزن آباد چالوس درخواست اعزام بالگرد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: آتش برای سومین بار در طول دو هفته اخیر در محدودهای از جنگل صخرهای و بسیار سخت گذر حوالی روستای الیت مرزن آباد شعله ور شد.
مهرداد خزایی پول افزود: به محض اطلاع از آتش سوزی تمامی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، حامیان محیط زیست و مردم با امکانات و تجهیزات برای مهار آتش له منطقه اعزام شده بودند
او با بیان اینکه آتش در حال گسترش به سایر نقاط است، ادامه داد: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و شیب ۱۰۰ درصدی با هماهنگی استان درخواست اعزام یک فروند بالگرد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: بالگرد اعزامی از سد سیاه بیشه یا دریاچه ولشت آبگیری و آتش را مهار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: