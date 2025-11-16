معاون توانمندسازی و برنامه‌ریزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در یازدهمین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی، بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ بهبود و تعالی در بخش معدن و صنایع معدنی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، سمیه خلوصی با اشاره به سابقه ۱۱ ساله اجرای مدل ارزیابی بهره‌وری در این بخش گفت: ما در این مدل ارزیابی به دنبال ارتقای فرهنگ تعالی و بهبود هستیم. این فرایندی مستمر است که بیش از یک دهه با کمک همراهان، ارزیابان و مدیران عامل شرکت‌ها آغاز شده و با حمایت سازمان ملی بهره‌وری، به تداوم و بقای این مدل کمک شده است.

وی افزود: درسال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت در این مدل مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و هدف، ایجاد رقابت میان شرکت‌ها نیست؛ بلکه تشویق آنها به بهبود مستند، استقرار سیستم‌های مدیریتی و افزایش بهره‌وری در کشور است.

به گفته خلوصی، در شرایطی که صنعت معدن و صنایع معدنی با فضای رقابتی شدید و دشواری‌های ناشی از تغییرات قیمت جهانی فلزات روبه‌روست، توجه ویژه به بهره‌وری یک ضرورت اساسی برای بقا و رشد شرکت‌هاست.

معاون توانمندسازی و برنامه‌ریزی ایمیدرو با اشاره به ارزیابی‌های امسال گفت: در یازدهمین دوره ارزیابی، بیش از ۴۳ شرکت بررسی شدند و طرحهای متعدد بهره‌وری نیز ارزیابی شد. طرحهای برتر مورد توجه ویژه قرار می‌گیرند، چراکه خروجی اصلی برنامه ما پس از ارزیابی‌ها، تعیین طرحهایی است که می‌توانند به بهبود‌های موثر منجر شوند.

وی افزود که در این همایش تلاش می‌شود وضعیت طرحهای بهره‌وری و مسیر بهبود در شرکت‌ها به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

خلوصی حضور شرکت‌کنندگان را نشانه‌ای از اهمیت موضوع بهره‌وری دانست.

یازدهمین همایش جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی ایران امروز یکشنبه ۲۵ آبان آغاز به کار کرد.