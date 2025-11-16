پخش زنده
اهالی تفت سالروز ورود امام رضا (ع) را با استقبال از کاروان نمادین آن حضرت گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همزمان با سالروز ورود امام هشتم (ع) به شهر تفت، مردم این شهرستان با حضور در ورودی تفت، کاروان نمادین حضرت امام رضا (ع) را همراهی کرده و مسیر ورودی شهر تا قدمگاه امام رضا (ع) را با مدیحهسرایی، صلوات و شور معنوی طی کردند.
در این آیین، جمع زیادی از خانوادهها، جوانان و دوستداران فرهنگ رضوی با در دست داشتن پرچمهای متبرک و سردادن شعارهای مذهبی، ارادت خود را به ساحت حضرت علیبنموسیالرضا (ع) ابراز کردند.
قدمگاه امام رضا (ع) در تفت یکی از نقاط تاریخی و معنوی استان یزد است که هر ساله همزمان با این مناسبت، میزبان برنامههای فرهنگی–مذهبی و حضور گسترده مردم میباشد.