آغاز اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز از ۲۷ آبان
سومین مرحله اردوی تیم پاراتنیس رویمیز آقایان جوان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، از ۲۷ آبان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین مرحله اردوی تیم پاراتنیس رویمیز آقایان جوان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، از بیست و هفتم آبان تا شانزدهم آذر در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
علی راستی (اصفهان)، علی سام خانیانی (البرز)، محمدطاها خسروی (تهران)، بنیامین وحیدی، امیرهمایون چوگانیان (خراسان رضوی)، امیرعلی احمدی (مرکزی)، آرشام رمضانی (کرمانشاه)، سید علیرضا طباطبای (یزد) ملی پوشانی هستند که زیر نظر مربی تیم ملی تمرین میکنند.
کادر فنی:
مربی: پیمان نوروزی (تهران)
سرپرست: احمد شکری (تهران)
مربی فرهنگی: حجت الاسلام احمد رحمانی (قم)