به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در سبک سابمیشن، قهرمانان رده نونهالان شامل محمدمهدی رنجبر، علیرضا بهزادی، سید امیرعلی حسینی، محمدمبین ملکی، آرمین زنگنه، عرفان فردی، محمدپرهام افشار و سیدمحمد خداوردی بودند.

در رده نوجوانان نیز طاهر بهزادی، محمدعلی اله‌مرادی، طاها عبدالهی، کسری شیخ‌عباسی، علی ایرانی و طاها زندیه عنوان نخست را به‌دست آوردند.

در بخش جوانان، سیدحمید حسینی، علی تقی‌نژاد، جواد معصوم، ابوالفضل عبدی و محمدمتین وفایی قهرمان شدند و در رده بزرگسالان نیز فردین زنگنه، مصطفی حکیمی، محمدحسین یعقوبی، عرفان رضایی و محمد حسینی ثابت در صدر قرار گرفتند.

در سبک لایت‌کیک جیتسو نیز قهرمانان رده نوجوانان شامل طاهر بهزادی، امیرمحمد مداحی، کسری قمری، محمدحسین اسماعیلی، محمدمهدی خانی، علی ایرانی و علی‌اصغر شعبانی بودند.

در رده جوانان، سهیل اربابی، سیدمیرحسین هاشمی، محمدجواد افتخاری، سیدرضا حسینی و امیرمهدی عبدی بر سکوی نخست ایستادند و در رده بزرگسالان نیز علی خسروی، فردین زنگنه، محمد صدری، محمدجواد بهاری، میلاد امیری، سامان درویش و محمد حسینی ثابت عنوان قهرمانی را کسب کردند.