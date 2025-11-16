آغاز برداشت پنبه در استان قزوین
برداشت ۲۰۰ تن وش پنبه از مزارع استان قزوین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد: با پایان یافتن دوره رشد و رسیدگی بوتههای پنبه، عملیات برداشت این محصول در مزارع پنبهکاری استان از هفته جاری آغاز میشود.
حسن جلیلوند با اشاره به سطح زیر کشت پنبه در سال جاری گفت: پیشبینی میشود حدود ۲۰۰ تن وش پنبه از ۸۰ هکتار مزارع استان برداشت و به کارخانجات پنبهپاککنی تحویل شود.
وی افزود: در راستای ارزیابی عملکرد، کیفیت محصول و میزان سازگاری ارقام مختلف پنبه با شرایط اقلیمی استان، امسال طرح P.V.S در مزارع منتخب اجرا شده است.
به گفته جلیلوند، در قالب این طرح، هفت رقم جدید پنبه در کنار ارقام رایج ایرانی و یک رقم ترکیهای کشت شده تا نتایج حاصل در برنامهریزیهای آتی کشت پنبه مورد استفاده قرار گیرد.