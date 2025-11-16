رئیس جمهور، قانون موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه را برای اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

گفتنی است، این قانون در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، یکم اسفند ۱۴۰۳ تصویب و ۷ آبان ۱۴۰۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳-۴) ماده (۴) موافقتنامه مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

همچنین با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه، منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۶) موافقتنامه یادشده است.