رئیس جمهور، قانون موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راهآهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه را برای اجرا، ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راهآهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
گفتنی است، این قانون در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، یکم اسفند ۱۴۰۳ تصویب و ۷ آبان ۱۴۰۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳-۴) ماده (۴) موافقتنامه مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.