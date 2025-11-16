پخش زنده
در مراسمی باشکوه و با حضور خانوادهها و مسئولان، ۱۱۰ دانشآموز دختر دوره دوم متوسطه شهرستان بهاباد درقالب کاروان راهیان نور، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، کاروان ۱۱۰ نفره دانشآموزان دختر بهاباد امروز در آیینی معنوی و با بدرقه گرم خانوادهها، مسئولان و مردم، رهسپار مناطق عملیاتی جنوب کشور شد. این سفر معنوی در قالب برنامه ملی راهیان نور و با هدف آشنایی نسل جوان با حقیقت دفاع مقدس برگزار میشود.
در این مراسم، حجتالاسلام ابراهیمی امام جمعه بهاباد، با تأکید بر اهمیت زیارت سرزمینهای دفاع مقدس گفت: راهیان نور دانشگاه زنده تاریخ است؛ جایی که نسل امروز میتواند حقیقت جهاد، فداکاری و معنویت رزمندگان را از نزدیک لمس کند. این سفر پلی میان امروز و دیروز این سرزمین است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد هم، با تشریح برنامههای این اردو گفت: دانشآموزان از مناطق مهم عملیاتی، یادمانهای شهدا و سنگرهای واقعی رزمندگان بازدید میکنند و با روایتگری راویان دفاع مقدس، بیش از پیش با فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا میشوند.
وی افزود: هدف، انتقال فرهنگ جهاد و شهادت بهصورت زنده و ملموس است؛ فرهنگی که امنیت امروز کشور ثمره آن است.
در حاشیه این مراسم، تعدادی از دانشآموزان نیز از احساسات خود نسبت به این سفر معنوی سخن گفتند.
در پایان، دانشآموزان با عبور از زیر قرآن و بدرقه خانوادهها، با سه دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند و فضای مراسم با دعاهای والدین و صلوات دانشآموزان رنگ و بوی خاصی به خود گرفت.