به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با سودجویان و اخلالگران اقتصادی، مأموران فرماندهی انتظامی نجف آباد از دپو مواد غذایی و ارزاق عمومی در یکی از انبار‌های این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

حمید علینقیان پور افزود: در بازرسی ماموران انتظامی از این انبار مقدار قابل توجهی از انواع مواد غذایی قاچاق شامل برنج، قند وشکر، ماکارونی، چای، روغن خوراکی، رب گوجه و حبوبات کشف شد.

وی ارزش این کالا‌های احتکار شده را هزار میلیارد ریال دانست و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پرونده‌ی وی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.