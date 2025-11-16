رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی و فشار‌های خارجی، بیش از هر زمان نیازمند تسهیلات ویژه برای ترخیص قطعات و مواد اولیه هستند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای صمد حسن‌زاده، در نشست هیئت نمایندگان اتاق گفت: بسته‌ای جامع با محوریت تسریع در ترخیص کالا، بهبود روند ثبت سفارش، ساماندهی پرداخت عوارض و اصلاح سایر فرآیند‌های گمرکی در دست تدوین است. این مجموعه تدابیر به‌زودی در اختیار همه اتاق‌های بازرگانی کشور قرار خواهد گرفت.

وی نقش مؤثر مشارکت فعال نمایندگان را یادآور شد و افزود: جامعه اقتصادی کشور قدردان تلاش‌هایی است که برای حمایت از حادثه‌دیدگان و مدیریت بحران انجام شد.

حسن زاده با اشاره به مشکلات رسوب طولانی‌مدت کالا‌ها در گمرکات کشور، تأکید کرد: در شرایطی که در ۱۲ روز جنگ، ۸۰ درصد کالا‌های گمرکی ظرف یک هفته ترخیص شد، امروز کالا‌ها به دلیل مسائل استاندارد، آزمایشگاه، مقررات، ثبت سفارش و تخصیص ارز، ماه‌ها در گمرک می‌مانند؛ در حالی که این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.

حسن‌زاده از دستگاه‌های مسئول خواست برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه بندرعباس و کاهش رسوب کالا، برنامه‌ریزی‌های اساسی و بازنگری در فرآیند‌های گمرکی انجام دهند.

پیشنهاد‌های اتاق ایران برای کاهش زمان توقف و رسوب کالا در گمرک

حسن‌زاده همچنین به طرح پیشنهاد‌های اتاق ایران در زمینه کاهش زمان توقف و رسوب کالا در گمرک پرداخت و به محور‌هایی نظیر تلاش برای ایجاد وحدت رویه در گمرکات سراسر کشور و جلوگیری از سلیقه‌گرایی در گمرکات، پذیرش نتایج آزمون‌ها و گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی از سوی گمرک و تقویت ظرفیت حضور کارشناسان سازمان استاندارد در گمرکات کشور اشاره کرد.

رئیس اتاق ایران بر مطالعه و بهره‌برداری از تجارب جهانی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه برای «تعیین ماهیت» کالای وارداتی تاکید کرد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین موجب کاهش زمان تعیین ماهیت و کاهش خطای انسانی می‌شود.

وی خواستار ارائه مشوق‌های ویژه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد آزمایشگاه‌های همکار شد و بیان داشت: در بعضی گمرکات، آزمایشگاه همکار وجود ندارد و کالا‌ها و نمونه‌هایشان را برای آزمایش به استان‌های دیگر ارسال می‌کنند. اتاق ایران اعلام آمادگی کرده است تا در زمینه ایجاد آزمایشگاه‌های همکار با گمرک و سازمان ملی استاندارد همکاری داشته باشد.

حسن زاده از ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک اتاق ایران و گمرک برای رفع اختلافات فعالان اقتصادی و گمرکات کشور به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: یک کمیته مشترک بین گمرک و اتاق ایران تشکیل شود تا رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی و گمرکات استان‌ها به صورت کارشناسی بررسی شود و امکان اصلاح فوری رویه‌های ناکارآمد فراهم شود.

رییس اتاق ایران با ارائه پیشنهادی برای تسهیل در ترخیص مواد اولیه ضروری برای تولید، اظهار داشت: انتظار داریم برای مواد اولیه ضروری برای تولید، امکان ویژه‌ای دیده شود تا ثبت سفارش و بارگذاری اسناد مربوطه، پس از ترخیص کالا میسر باشد یا امکان ترخیص بخشی از محموله مواد اولیه تولید تا زمان صدور ثبت سفارش نهایی فراهم شود.

ورود اتاق‌های بازرگانی به بازآفرینی و بازسازی مناطق محروم و کمترتوسعه یافته

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش با تاکید به اتاق‌های سراسر کشور و انجمن‌ها و تشکل‌ها به‌منظور «تعریف پروژه‌های توسعه‌ای» برای «مناطق کمتر توسعه‌یافته»، گفت: در سفر‌هایی که به همراه اعضای هیئت رییسه اتاق ایران به استان‌های مختلف کشور داریم، متاسفانه به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته‌ای برخورد می‌کنیم که با وجود همه تلاش‌های دولت‌های مختلف، همچنان محرومیت بر سیمای این مناطق سنگینی می‌کند.

وی افزود: پس از سفری که به خرمشهر داشتیم، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را مامور کردیم تا در هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها، یک طرح جامع برای بازآفرینی و جبران آسیب‌های ناشی از جنگ در خرمشهر تهیه کنند.

حسن زاده، تهیه طرح جامع جبران آسیب‌ها برای خرمشهر را گام مهمی در زمینه ورود اتاق‌های بازرگانی به موضوع بازآفرینی و بازسازی کلیه مناطق کمترتوسعه‌یافته دانست و گفت: ۱۶ استان مرزی در کشور داریم که هم از منظر مسئولیت اجتماعی و هم به لحاظ توسعه اقتصاد مرزی و تجارت مرزی، نیازمند توانمندسازی هستند و اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند برای توانمندسازی آنها برنامه‌هایی داشته باشند.