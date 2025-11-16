به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ «رضا بدرالسماء» استاد پیشکسوت نگارگری ایران و «مهدی جانی‌پور» عکاس اصفهانی با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با بیان خاطرات خود، ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان را گرامی داشتند.

رضا بدرالسماء، استاد پیشکسوت نگارگری ایران در این جلسه با اشاره به دو اثر ویژه درباره روز ۲۵ آبان گفت: یکی از این آثار به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شده و دیگری در اصفهان نگهداری می‌شود.

استاد پیشکسوت نگارگری ایران گفت: بهترین مشوق من مردمی بودند که در روز ۲۵ آبان حماسه آفریدند.

مهدی جانی‌پور، عکاس پیشکسوت اصفهانی نیز با بیان خاطرات خود از روز ۲۵ آبان ۱۳۶۱ گفت: عملیات محرم از دهم تا هفدهم آبان ادامه داشت و پس از آن، پیکر شهدا به اصفهان منتقل و در سردخانه کهندژ با موج عظیمی از شهدا مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه سه روز غسل و کفن شهدا طول کشید افزود: صبح روز ۲۵ آبان، خیابان‌های اصفهان مملو از جمعیت شد و شهدا از میدان امام تا گلستان شهدا تشییع شدند.

جانی‌پور با یادآوری لحظه‌ای که از بالای بازار مس‌گر‌ها جمعیت عظیم را به تصویر کشید، گفت: آن روز، شهدا خودشان در قاب تصویر من آمدند.

در ادامه این جلسه از این دو هنرمند اصفهانی که حماسه ۲۵ آبان را با زبان هنر به تصویر کشیده‌اند تجلیل شد.