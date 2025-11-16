پخش زنده
سالانه ۲۵۰ کیلوگرم زعفران در آذربایجانغربی تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به تولید سالانه ۲۵۰ کیلوگرم زعفران در استان افزود: امسال ۷۴ هکتار از اراضی آذربایجانغربی به کشت زعفران اختصاص یافته است.
حکمت جعفری، با بیان اینکه ۹۳ بهرهبردار به طور مستقیم در این بخش فعالیت دارند، افزود:
هرهکتار زعفران حدود ۱۵۰ نفرروز اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند.
جعفری، کوچکبودن اراضی و خردهمالکی را از مهمترین چالشهای زعفرانکاران عنوان و اظهارکرد: هزینههای بالای تولید نیز سودآوری این محصول را کاهش داده است.
وی گفت: در راستای افزایش بهرهوری و حمایت از کشاورزان، طرحها و ایدههای نو بررسی شده و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.
جعفری، ارائه مشاوره تخصصی و تسهیلات بانکی به زعفرانکاران را از برنامههای حمایتی این سازمان برشمرد و افزود: با توجه به مصرف پایین آب در کشت زعفران، این گیاه از محصولات امیدبخش برای توسعه کشاورزی استان و مؤثر در روند احیای دریاچه ارومیه به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: کشت زعفران در مناطق معرفیشده از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، باعث افزایش سودآوری برای فعالان این حوزه شده است.