به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به تولید سالانه ۲۵۰ کیلوگرم زعفران در استان افزود: امسال ۷۴ هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی به کشت زعفران اختصاص یافته است.

حکمت جعفری، با بیان اینکه ۹۳ بهره‌بردار به طور مستقیم در این بخش فعالیت دارند، افزود:

هرهکتار زعفران حدود ۱۵۰ نفرروز اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

جعفری، کوچک‌بودن اراضی و خرده‌مالکی را از مهم‌ترین چالش‌های زعفران‌کاران عنوان و اظهارکرد: هزینه‌های بالای تولید نیز سودآوری این محصول را کاهش داده است.

وی گفت: در راستای افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان، طرح‌ها و ایده‌های نو بررسی شده و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.

جعفری، ارائه مشاوره تخصصی و تسهیلات بانکی به زعفران‌کاران را از برنامه‌های حمایتی این سازمان برشمرد و افزود: با توجه به مصرف پایین آب در کشت زعفران، این گیاه از محصولات امیدبخش برای توسعه کشاورزی استان و مؤثر در روند احیای دریاچه ارومیه به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: کشت زعفران در مناطق معرفی‌شده از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، باعث افزایش سودآوری برای فعالان این حوزه شده است.