مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل، هم‌زمان با روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی، با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهور و توسعه طرح‌های ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی گفت: حفظ جان انسان‌ها در جاده‌ها نیازمند ترکیب اقدامات فنی، فرهنگی و رعایت دقیق قوانین رانندگی توسط همه کاربران جاده است.

رعایت قوانین راهور، فرهنگ‌سازی رسانه ای، توسعه راه‌ها و ایمن‌سازی جاده‌ها ضامن حفظ جان انسان‌هاست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، کلیم‌اله وثوقی که به مناسبت روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی سخن می‌گفت افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل در سال جاری با رویکردی جامع، مجموعه‌ای از برنامه‌های ایمنی و فرهنگی را با هدف کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی سفرها و کاهش تلفات انسانی در سطح راه‌های استان اجرا کرده است.

عضو شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: در حوزه زیرساختی، عملیات گسترده‌ای همچون دو هزار کیلومتر خط‌کشی محورهای مواصلاتی، نصب علائم ایمنی و تابلو، اصلاح هندسی مسیرها، حذف ۱۱ نقطه پرحادثه، ایجاد سیستم روشنایی در تقاطع‌ها، نقاط مه‌گیر و پرحادثه و اجرای عملیات روکش آسفالت در بیش از ۳۵۲ کیلومتر از جاده‌های پرتردد استان انجام گرفته است.

وثوقی گفت: این اقدامات، در کنار کنترل و نظارت مستمر، نقش مهمی در ارتقای دید رانندگان، کاهش خطاهای انسانی و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی داشته است.

وی با بیان اینکه تحلیل آماری ماهانه تصادفات جاده‌ای با همکاری پلیس راه استان، این امکان را فراهم کرده تا نقاط بحرانی و پرحادثه به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی علمی انجام شود، افزود: این رویکرد داده‌محور باعث شده تصمیم‌گیری‌ها در حوزه ایمنی، هدفمندتر و اثرگذارتر از گذشته باشد.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های استان اردبیل با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات فنی گفت: در سال جاری، ۲۶ دوره آموزشی برای راکبان موتورسیکلت در روستاهای حاشیه راه برگزار شده که طی آن ۲۶۰ عدد کلاه ایمنی اهدا، ۹۶۶ جفت شبرنگ بر روی موتورسیکلت‌ها نصب و بیش از ۵۵۰ نفر از عابران پیاده و دانش‌آموزان با اصول ایمنی عبور و مرور آموزش دیده‌اند تا رفتارهای پرخطر در محیط جاده‌ای کاهش یابد.

وثوقی، آشکارسازی بیش از ۳‌هزار دستگاه ادوات کشاورزی و ناوگان باری در محورهای روستایی استان را یکی از اقدامات مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: با نصب شبرنگ و بهسازی سیستم روشنایی این وسایل، خطر تصادفات شبانه ناشی از دیده‌نشدن ادوات به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به فعالیت ۱۶۰ شرکت حمل‌ونقل کالا و مسافر در استان گفت: در این حوزه نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های کالا و مسافر، کنترل فنی ناوگان سنگین، بررسی تجهیزات ایمنی، صدور بیش از ۲۲ هزار برگ معاینه فنی، ۵۳۵ فقره پروانه عبور بار ترافیکی و رسیدگی به ۶۰۰ مورد تخلف اضافه تناژ از جمله اقدامات مؤثر برای ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های استان بوده است.

وثوقی با بیان اینکه هیچ اقدام فنی یا عمرانی بدون رعایت قوانین راهور و مسئولیت‌پذیری رانندگان به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، یادآور شد: رعایت سرعت مجاز، استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه به علائم ترافیکی، مهم‌ترین اصولی هستند که هر راننده باید برای حفظ جان خود و دیگران به آن پایبند باشد.

وی در ادامه افزود: عوامل زیادی وجود دارد که حواس راننده را از رانندگی پرت می‌کند، که در حال حاضر استفاده از تلفن همراه بیشترین تأثیر را دارد و باعث کاهش زمان عکس‌العمل راننده نسبت به علائم، چراغ‌های رانندگی و جریان ترافیک می‌شود و ریسک تصادف را تا چهار برابر افزایش می‌دهد.

دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل‌ونقل استان اردبیل با بیان اینکه در میان تمام انواع حواس‌پرتی‌ها، پیامک دادن حین رانندگی بدترین نوع آن گزارش شده است یادآور شد: طبق آمار اخذ شده از پلیس راه و پزشکی قانونی، سالانه بیش از ۲۰۰ نفر در تصادفات راه‌های برون‌شهری و روستایی استان اردبیل جان خود را از دست می‌دهند و بررسی تصادفات در جاده‌های استان نشان می‌دهد طی شش‌ماهه نخست سال جاری، نحوه برخورد حدود ۳۳ درصد از متوفیان مربوط به تصادفات رخ‌به‌رخ و حدود ۳۱ درصد مربوط به واژگونی بوده است.

وثوقی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برخورد جلو به پهلو وسایل نقلیه، برخورد با عابر پیاده و برخورد جلو به عقب وسایل نقلیه به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۰ نفر از راکبان و ترک‌سواران موتورسیکلت نیز در تصادفات استان جان خود را از دست داده‌اند.

وثوقی، آرامش و احتیاط در رانندگی، رعایت اصول ایمنی، بستن کمربند ایمنی، خودداری از مشاجره و شوخی در حین رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، خودداری از رانندگی در هنگام خواب‌آلودگی و عصبانیت و استفاده از کلاه ایمنی توسط راکب و ترک‌سوار موتورسیکلت، از مهم‌ترین عوامل کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای برشمرد.

عضو شورای ترافیک استان اردبیل با گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان سوانح رانندگی در این روز جهانی تصریح کرد: هر تصادف جاده‌ای نتیجه زنجیره‌ای از بی‌توجهی‌هاست و هر رفتار ایمن می‌تواند از وقوع حادثه‌ای مرگبار جلوگیری کند.

وی افزود:در این زمینه، طرح‌های ایمن‌سازی، توسعه آموزش‌های ترافیکی و ارتقای فرهنگ ایمنی به‌عنوان یک وظیفه انسانی و اجتماعی، در اولویت اصلی برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل قرار دارد.